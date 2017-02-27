somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
xio13 написав:Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
не читайте вы рос.пропаганду. У них "ес вот вот разрушится" уже 20 лет.
В Европе свои приколы.
Недавно сформированная шведская Арабская партия призывает шведов, которые не ценят мультикультурализм, отказаться от гражданства и покинуть страну.
На своём официальном канале в Facebook они просят: «Арабская партия просит всех шведов, которые не принимают ценности разнообразия, отказаться от гражданства и покинуть страну. Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда».
Партия также сообщает, что они хотят организовать специальный эмиграционный проект для шведов, «которым не нравится ситуация в стране». Они обещают, что всем шведам, критически относящимся к иммиграции, будет предложена щедрая финансовая компенсация, если они добровольно покинут Швецию.
somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
до речі, доларів надрукували дофіга під 0%, а інфляції нема, як так? а як тільки піде ріст економіки і почне розкручуватися інфляція, так ФЕД влупить на бонди добрячий % і зв"же ліквідність. Ціна долар вверх ракетою!!!