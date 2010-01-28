Додано: Нед 13 вер, 2020 11:59

vladus17 написав: Все верно, переходить на золотой стантард всеравно что вместо 1 шаг вперед ,делать два назад. Аля бартер, гречку на яйца будем обменывать на рынке. Потому что золота не достаточно для обслуживания всех товаров и услуг. Все верно, переходить на золотой стантард всеравно что вместо 1 шаг вперед ,делать два назад. Аля бартер, гречку на яйца будем обменывать на рынке. Потому что золота не достаточно для обслуживания всех товаров и услуг.

Термин "золотой стнадарт" ты не понимаешь вообще.Речь не идет о золотых деньгах и монетах.Речь идет о прекращении бесконтрольного кредита и эмиссии.О естественном, непреодолимом барьере на пути бесконтрольной эмиссии.Нормально, ты ходишь на работу и пашешь, чтоб заработать несколько сот долларов, а кто-то за несколько секунд пальчиком на клаве записывает себе на счет миллиарды и триллионы из ниоткуда? Типа, ну надо же, чтоб у Владуса деньги были, чтоб он рынке на бартер не перешел, чтоб ему не пришлось гречку на яйца менять ... Только я их сначала в свой банк положу, на себя запишу, а потом Владусу на з/п, а еще потом кредит ему втулю, и он на протяжении 30 лет две недели каждого месяца будет на меня работать... Современное рабовладение.США печатают сейчас триллион в месяц и все равно владусам мало, все равно они обеспокоены перспективой бартера ... Бесконтрольно печатая деньги, якобы убегая от бартера, мы все быстрее к этому бартеру приближаемся.Спросите своих пап и мам. Они в 90-е уже тоже таким образом убегали от бартера, а очутились на блошинных рынках, без гречки и без яиц. На картохе выжили, которую ваши дедушки и бабушки в селе вырастили, и не по бартеру помогли, а по человечески и по родственному ...Бог дал вам золото как мерило стоимости и указал нам на него своим перстом. Внимайте и не будьте противными сатанистами ибо будете наказаны.