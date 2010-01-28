somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
xio13 написав:Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
не читайте вы рос.пропаганду. У них "ес вот вот разрушится" уже 20 лет.
В Европе свои приколы.
Недавно сформированная шведская Арабская партия призывает шведов, которые не ценят мультикультурализм, отказаться от гражданства и покинуть страну.
На своём официальном канале в Facebook они просят: «Арабская партия просит всех шведов, которые не принимают ценности разнообразия, отказаться от гражданства и покинуть страну. Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда».
Партия также сообщает, что они хотят организовать специальный эмиграционный проект для шведов, «которым не нравится ситуация в стране». Они обещают, что всем шведам, критически относящимся к иммиграции, будет предложена щедрая финансовая компенсация, если они добровольно покинут Швецию.
somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
до речі, доларів надрукували дофіга під 0%, а інфляції нема, як так? а як тільки піде ріст економіки і почне розкручуватися інфляція, так ФЕД влупить на бонди добрячий % і зв"же ліквідність. Ціна долар вверх ракетою!!!
vladus17 написав:Все верно, переходить на золотой стантард всеравно что вместо 1 шаг вперед ,делать два назад. Аля бартер, гречку на яйца будем обменывать на рынке. Потому что золота не достаточно для обслуживания всех товаров и услуг.
Термин "золотой стнадарт" ты не понимаешь вообще. Речь не идет о золотых деньгах и монетах. Речь идет о прекращении бесконтрольного кредита и эмиссии. О естественном, непреодолимом барьере на пути бесконтрольной эмиссии. Нормально, ты ходишь на работу и пашешь, чтоб заработать несколько сот долларов, а кто-то за несколько секунд пальчиком на клаве записывает себе на счет миллиарды и триллионы из ниоткуда? Типа, ну надо же, чтоб у Владуса деньги были, чтоб он рынке на бартер не перешел, чтоб ему не пришлось гречку на яйца менять ... Только я их сначала в свой банк положу, на себя запишу, а потом Владусу на з/п, а еще потом кредит ему втулю, и он на протяжении 30 лет две недели каждого месяца будет на меня работать... Современное рабовладение. США печатают сейчас триллион в месяц и все равно владусам мало, все равно они обеспокоены перспективой бартера ... Бесконтрольно печатая деньги, якобы убегая от бартера, мы все быстрее к этому бартеру приближаемся. Спросите своих пап и мам. Они в 90-е уже тоже таким образом убегали от бартера, а очутились на блошинных рынках, без гречки и без яиц. На картохе выжили, которую ваши дедушки и бабушки в селе вырастили, и не по бартеру помогли, а по человечески и по родственному ... Бог дал вам золото как мерило стоимости и указал нам на него своим перстом. Внимайте и не будьте противными сатанистами ибо будете наказаны.
Libo написав:Спросите своих пап и мам. Они в 90-е уже тоже таким образом убегали от бартера, а очутились на блошинных рынках, без гречки и без яиц. На картохе выжили, которую ваши дедушки и бабушки в селе вырастили, и не по бартеру помогли, а по человечески и по родственному ...
Не путайте теплое с мягким. причиной инфляции в ссср 90 были дисбалансы - товаров народного потребления не хватало (дефицит) при этом государство неэффективно тратило народные деньги на оборонку, процветало воровство, безхозяйственность, коррупция. Большинство населения ходило на работу но при этом ничего не производило. Денег может быть любое количество, при условии что они "обеспечены" товарами (или акциями, или сырьём). Лишние деньги соберутся в каком то очередном пузыре. Американские деньги обеспечиваются мировым ввп. Скорее перестанут принимать гривну в магазинах чем доллары. Чтобы рухнул доллар должна рухнуть экономика сша.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat