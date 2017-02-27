Додано: Нед 13 вер, 2020 13:18

vitaliian написав: Не путайте теплое с мягким.

причиной инфляции в ссср 90 были дисбалансы - товаров народного потребления не хватало (дефицит) при этом государство неэффективно тратило народные деньги на оборонку, процветало воровство, безхозяйственность, коррупция. Большинство населения ходило на работу но при этом ничего не производило. Денег может быть любое количество, при условии что они "обеспечены" товарами (или акциями, или сырьём). Лишние деньги соберутся в каком то очередном пузыре. Американские деньги обеспечиваются мировым ввп. Скорее перестанут принимать гривну в магазинах чем доллары. Чтобы рухнул доллар должна рухнуть экономика сша. Не путайте теплое с мягким.причиной инфляции в ссср 90 были дисбалансы - товаров народного потребления не хватало (дефицит) при этом государство неэффективно тратило народные деньги на оборонку, процветало воровство, безхозяйственность, коррупция. Большинство населения ходило на работу но при этом ничего не производило. Денег может быть любое количество, при условии что они "обеспечены" товарами (или акциями, или сырьём). Лишние деньги соберутся в каком то очередном пузыре. Американские деньги обеспечиваются мировым ввп. Скорее перестанут принимать гривну в магазинах чем доллары. Чтобы рухнул доллар должна рухнуть экономика сша.

Чушь.СССР тратил на оборонку при Сталине намного больше, а тнп намного меньше, но при этом никакого финансового коллапса не было. Так что дело не только в количестве товаров и военке.Про "Американские деньги обеспечиваются мировым ввп" - дичь полная. Тебе просто сегодня выгоднее продавать свою продукцию за доллар по ряду причин, но если затра будет привлекательнее продавать за другую валюту, то никакие ФРС и США не заставят тебя торговать за доллары. ВВП твоей семьи и твоего приусадебного участка несут ответственность за госдолг и долги корпораций США, которые образовались в рамках создания ВВП США? Отож. Моя хата и мои 20 соток тоже не несут. В случае шухера мы конечно понесем солидарную ответственность, но только в пределах своих долларовых сбережений, а вот наши 20 соток и вишневые сады вместе с урожаем будут уже вне долларовой игры. Кстати, наши золотые монеты и серебряные ложки тоже не несут ответственность за проблемы ВВП США и доллара.Прошу всех еще раз обратить внимание на это обстоятельство и руководствоваться в дальнейших действиях.