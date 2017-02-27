Так что будет? бумага которая будет репрезентировать золото (которое по факту храниться в банке). Кажеться мы где то такое уже проходили. А да , помню потом при малейшем пшике все рынутся менять бумагу на золото и привет новая Грейт Депрессия (аля США1930х годов). Эта система тоже не работает, уже проходили.
Думаю будущее за електронными деньгами по типу битка.
somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида,
пирамида навернется тогда когда к доллару пропадёт мировое доверие, поскольку альтернативы доллару нет это произойдёт не скоро. Ну будет евро и франк стоить 2$ а золото 3500 и что, какой то олигарх застрелится от этого? Нефть упала с 147$ до 30$ и все живы
Евро упадет ниже доллара. После распада ЕС. Я не пойму зачем вы вообще евро держите. Пока США заболеет, ЕС подохнет.
"Распад" - не единственный возможный сценарий для ЕС. Возможно еще и "Реформирование", в том числе и с усилением роли Еврозоны (к примеру, если концепцию Европы 2-х скоростей сделать такой, чтобы на одной скорости оказались именно страны Еврозоны, хотя в настоящее время эта концепция подразумевает нечто другое)
Кстати, далеко не все верят в крах евро, некоторые даже сейчас строят долгосрочные планы по его введению у себя
Болгарии и Хорватии разрешили начать процесс вступления в Еврозону
Страны допустят к механизму ERM-2 - предварительному этапу для введения евро в качестве своей валюты
16:51 09.07.2020
Из открытых источников Чиновники Еврозоны готовы допустить Хорватию и Болгарию к механизму ERM-2, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
"Чиновники Еврозоны готовы допустить Хорватию и Болгарию к механизму ERM-2. Это предварительный этап для введения евро в качестве своей валюты в течение следующих трех лет", - говорится в сообщении.
Европейские официальные лица заявили, что решение будет принято после окончательной поддержки со стороны Еврозоны и министров финансов ЕС.
Когда страны присоединяются к ERM-2, они остаются в механизме около двух лет, прежде чем приступить к практической подготовке к вступлению в Еврозону. Сам процесс вступления занимает примерно еще один год, что делает 2023-й самым ранним сроком для обретения двумя странами членства в Еврозоне.
flyman написав:до речі, доларів надрукували дофіга під 0%, а інфляції нема, як так? а як тільки піде ріст економіки і почне розкручуватися інфляція, так ФЕД влупить на бонди добрячий % і зв"же ліквідність. Ціна долар вверх ракетою!!!
Імхо, ти не правий, як в принципі і завжди ...
У ФЕДа немає простору для маневра, підняття ставок - в"бє і так ледь дихаючу економіку. Тому ФЕД буде друкувати, і є шанси, що ми побачиво від нього навіть від"ємні ставки в 21 році.
Період низьких ставок - мінімум 2-3 роки, може і більше ...
Основна ціль ФЕДу - перезапуск економічного циклу у вигляді 6-го укладу, якщо при цьому бакс обезціниться, то це проблема тих, в кого бакс під матрасом Те саме будуть робити інші великі ЦБ.
Якщо ФЕД прямо скаже про таку свою політику, вже завтра золото буде по 5-10 тис за унцію, біток - 40 тис. А так треба протягнути 3-5 років, щоб бондхолдери нічого не зрозуміли і стали спонсорами банкету
Так что будет? бумага которая будет репрезентировать золото (которое по факту храниться в банке). Кажеться мы где то такое уже проходили. А да , помню потом при малейшем пшике все рынутся менять бумагу на золото и привет новая Грейт Депрессия (аля США1930х годов). Эта система тоже не работает, уже проходили.
Думаю будущее за електронными деньгами по типу битка.
Красавчєг! Є така думка і вона підтверджується тим, що багато ЦБ вже прокачують свої цифрові валюти.
Імхо, біток - вб"ють в процессі і виведуть в чорний нет.
Готівки не буде, а ті хто тримає бакс/йоро під матрасом, скоріш за все, втратять все!
В той час, як бакси/ойро на рахунках просто стануть називатись цифрові...
зі. основне питання, як ці цифрові валюти будуть між собою котивуватись і до золота?
flyman написав:до речі, доларів надрукували дофіга під 0%, а інфляції нема, як так? а як тільки піде ріст економіки і почне розкручуватися інфляція, так ФЕД влупить на бонди добрячий % і зв"же ліквідність. Ціна долар вверх ракетою!!!
Імхо, ти не правий, як в принципі і завжди ...
У ФЕДа немає простору для маневра, підняття ставок - в"бє і так ледь дихаючу економіку. Тому ФЕД буде друкувати, і є шанси, що ми побачиво від нього навіть від"ємні ставки в 21 році.
Період низьких ставок - мінімум 2-3 роки, може і більше ...
Основна ціль ФЕДу - перезапуск економічного циклу у вигляді 6-го укладу, якщо при цьому бакс обезціниться, то це проблема тих, в кого бакс під матрасом Те саме будуть робити інші великі ЦБ.
Якщо ФЕД прямо скаже про таку свою політику, вже завтра золото буде по 5-10 тис за унцію, біток - 40 тис. А так треба протягнути 3-5 років, щоб бондхолдери нічого не зрозуміли і стали спонсорами банкету
Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че?
Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...
Где "обізцінення" доллара? В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 13 вер, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Не путайте теплое с мягким. причиной инфляции в ссср 90 были дисбалансы - товаров народного потребления не хватало (дефицит) при этом государство неэффективно тратило народные деньги на оборонку, процветало воровство, безхозяйственность, коррупция. Большинство населения ходило на работу но при этом ничего не производило. Денег может быть любое количество, при условии что они "обеспечены" товарами (или акциями, или сырьём). Лишние деньги соберутся в каком то очередном пузыре. Американские деньги обеспечиваются мировым ввп. Скорее перестанут принимать гривну в магазинах чем доллары. Чтобы рухнул доллар должна рухнуть экономика сша.
Чушь. СССР тратил на оборонку при Сталине намного больше, а тнп намного меньше, но при этом никакого финансового коллапса не было. Так что дело не только в количестве товаров и военке. Про "Американские деньги обеспечиваются мировым ввп" - дичь полная. Тебе просто сегодня выгоднее продавать свою продукцию за доллар по ряду причин, но если затра будет привлекательнее продавать за другую валюту, то никакие ФРС и США не заставят тебя торговать за доллары. ВВП твоей семьи и твоего приусадебного участка несут ответственность за госдолг и долги корпораций США, которые образовались в рамках создания ВВП США? Отож. Моя хата и мои 20 соток тоже не несут. В случае шухера мы конечно понесем солидарную ответственность, но только в пределах своих долларовых сбережений, а вот наши 20 соток и вишневые сады вместе с урожаем будут уже вне долларовой игры. Кстати, наши золотые монеты и серебряные ложки тоже не несут ответственность за проблемы ВВП США и доллара. Прошу всех еще раз обратить внимание на это обстоятельство и руководствоваться в дальнейших действиях.