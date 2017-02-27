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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6372637363746375

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 276
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
135
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:29

  change_pm написав:У ФЕДа немає простору для маневра, підняття ставок - в"бє і так ледь дихаючу економіку.
Тому ФЕД буде друкувати, і є шанси, що ми побачиво від нього навіть від"ємні ставки в 21 році.

Період низьких ставок - мінімум 2-3 роки, може і більше ...

Основна ціль ФЕДу - перезапуск економічного циклу у вигляді 6-го укладу, якщо при цьому бакс обезціниться, то це проблема тих, в кого бакс під матрасом 8)
Те саме будуть робити інші великі ЦБ.

Якщо ФЕД прямо скаже про таку свою політику, вже завтра золото буде по 5-10 тис за унцію, біток - 40 тис.
А так треба протягнути 3-5 років, щоб бондхолдери нічого не зрозуміли і стали спонсорами банкету :lol:

  zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че? :lol:

Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...

Где "обізцінення" доллара? :shock: В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?

Через плечо!

Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...

Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...

Ось, наприклад:
- Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП?
- Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі?
- Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи?
- Які думки стососно виходів з цієї кризи?

Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!

Саундз гуд :?:
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:34

  vitaliian написав:
  Libo написав:Один эмиссионный центр, один центробанк, одно мировое правительство и всеобщее процветание человечества. Кстати, коммерческие банки станут ненужны и в этой схеме исчезают. Банкиры резко против.
да звучит красиво, а доверие к ним есть, с чего вдруг мир примет её?


Мы же с вами верим. Мы же уже точно знаем, что хуже этих зеленых с их ермаками не будет. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 13 вер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 13:49

  change_pm написав:
  change_pm написав:У ФЕДа немає простору для маневра, підняття ставок - в"бє і так ледь дихаючу економіку.
Тому ФЕД буде друкувати, і є шанси, що ми побачиво від нього навіть від"ємні ставки в 21 році.

Період низьких ставок - мінімум 2-3 роки, може і більше ...

Основна ціль ФЕДу - перезапуск економічного циклу у вигляді 6-го укладу, якщо при цьому бакс обезціниться, то це проблема тих, в кого бакс під матрасом 8)
Те саме будуть робити інші великі ЦБ.

Якщо ФЕД прямо скаже про таку свою політику, вже завтра золото буде по 5-10 тис за унцію, біток - 40 тис.
А так треба протягнути 3-5 років, щоб бондхолдери нічого не зрозуміли і стали спонсорами банкету

  zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че?

Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...

Где "обізцінення" доллара? :shock: В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?

Через плечо!

Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...

Взагалі, треба порівнювати яблука з яблу :x ками...

Ось, наприклад:
- Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП?
- Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі?
- Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи?
- Які думки стососно виходів з цієї кризи?

Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!

Саундз гуд :?:

Більш важлива вартість обслуговування боргу чим абсолютна вартість.
При 0% бондів, 0% на їх обслуговування при 0% інфляції.
При 2% бондів, та 2% інфляції знову нуль.

Що важливіше так це рівень зайнятості

Під короновірус підлаштована економічна криза, тобто криза могла бути пізніше, але так співпало. Можливо, короновірус пом'якшив наслідки кризи, і дав можливість випустити пару із мінімумом світових втрат.

Як на мене, пересидіти світові кризу на карантині набагато ефективніше рішення, чим провести його в фазі активних конфліктів.

Так що рік-два падіння та стагнації, а потім новий економічний цикл. Почнеться ріст зайнятості, швидкість обороту капіталу виросте і ФЕД та інші центробанки почнуть зв'язувати надлишкову ліквідність.
Так як каталізатор росту США, то і в першу чергу зміцнішає долар, так як це основна валюта міжнародної торгівлі то попит на нього зашкалюватиме.

Щодо гривні, то представ, що буде з курсом, якщо знову повалить імпорт, відкриються Єбипти і сальдо полетить в мінус.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:44

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:Один эмиссионный центр, один центробанк, одно мировое правительство и всеобщее процветание человечества. Кстати, коммерческие банки станут ненужны и в этой схеме исчезают. Банкиры резко против.
да звучит красиво, а доверие к ним есть, с чего вдруг мир примет её?


Мы же с вами верим. Мы же уже точно знаем, что хуже этих зеленых с их ермаками не будет. :wink:

У нас национальная черта - каждый раз мы верим, шо хуже не будет. И каждый раз на те же грабли, тока звон от черенка по лбу всё громче.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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