change_pm написав:У ФЕДа немає простору для маневра, підняття ставок - в"бє і так ледь дихаючу економіку. Тому ФЕД буде друкувати, і є шанси, що ми побачиво від нього навіть від"ємні ставки в 21 році.
Період низьких ставок - мінімум 2-3 роки, може і більше ...
Основна ціль ФЕДу - перезапуск економічного циклу у вигляді 6-го укладу, якщо при цьому бакс обезціниться, то це проблема тих, в кого бакс під матрасом Те саме будуть робити інші великі ЦБ.
Якщо ФЕД прямо скаже про таку свою політику, вже завтра золото буде по 5-10 тис за унцію, біток - 40 тис. А так треба протягнути 3-5 років, щоб бондхолдери нічого не зрозуміли і стали спонсорами банкету
zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че?
Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...
Где "обізцінення" доллара? В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?
Через плечо!
Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...
Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...
Ось, наприклад: - Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП? - Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі? - Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи? - Які думки стососно виходів з цієї кризи?
Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!
Libo написав:Один эмиссионный центр, один центробанк, одно мировое правительство и всеобщее процветание человечества. Кстати, коммерческие банки станут ненужны и в этой схеме исчезают. Банкиры резко против.
да звучит красиво, а доверие к ним есть, с чего вдруг мир примет её?
Мы же с вами верим. Мы же уже точно знаем, что хуже этих зеленых с их ермаками не будет.
change_pm написав:У ФЕДа немає простору для маневра, підняття ставок - в"бє і так ледь дихаючу економіку. Тому ФЕД буде друкувати, і є шанси, що ми побачиво від нього навіть від"ємні ставки в 21 році.
Період низьких ставок - мінімум 2-3 роки, може і більше ...
Основна ціль ФЕДу - перезапуск економічного циклу у вигляді 6-го укладу, якщо при цьому бакс обезціниться, то це проблема тих, в кого бакс під матрасом Те саме будуть робити інші великі ЦБ.
Якщо ФЕД прямо скаже про таку свою політику, вже завтра золото буде по 5-10 тис за унцію, біток - 40 тис. А так треба протягнути 3-5 років, щоб бондхолдери нічого не зрозуміли і стали спонсорами банкету
zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че?
Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...
Где "обізцінення" доллара? В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?
Через плечо!
Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...
Взагалі, треба порівнювати яблука з яблу ками...
Ось, наприклад: - Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП? - Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі? - Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи? - Які думки стососно виходів з цієї кризи?
Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!
Саундз гуд
Більш важлива вартість обслуговування боргу чим абсолютна вартість. При 0% бондів, 0% на їх обслуговування при 0% інфляції. При 2% бондів, та 2% інфляції знову нуль.
Що важливіше так це рівень зайнятості
Під короновірус підлаштована економічна криза, тобто криза могла бути пізніше, але так співпало. Можливо, короновірус пом'якшив наслідки кризи, і дав можливість випустити пару із мінімумом світових втрат.
Як на мене, пересидіти світові кризу на карантині набагато ефективніше рішення, чим провести його в фазі активних конфліктів.
Так що рік-два падіння та стагнації, а потім новий економічний цикл. Почнеться ріст зайнятості, швидкість обороту капіталу виросте і ФЕД та інші центробанки почнуть зв'язувати надлишкову ліквідність. Так як каталізатор росту США, то і в першу чергу зміцнішає долар, так як це основна валюта міжнародної торгівлі то попит на нього зашкалюватиме.
Щодо гривні, то представ, що буде з курсом, якщо знову повалить імпорт, відкриються Єбипти і сальдо полетить в мінус.
Libo написав:Один эмиссионный центр, один центробанк, одно мировое правительство и всеобщее процветание человечества. Кстати, коммерческие банки станут ненужны и в этой схеме исчезают. Банкиры резко против.
да звучит красиво, а доверие к ним есть, с чего вдруг мир примет её?
Мы же с вами верим. Мы же уже точно знаем, что хуже этих зеленых с их ермаками не будет.
У нас национальная черта - каждый раз мы верим, шо хуже не будет. И каждый раз на те же грабли, тока звон от черенка по лбу всё громче.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.