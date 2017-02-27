Додано: Нед 13 вер, 2020 16:48

холява написав: Я не согласен.

Я за свои накопления , за свои деньги и за .....свои монеты .

Зачем мне какой то цифровой код вместо золотой монеты .



Я не согласен.Я за свои накопления , за свои деньги и за .....свои монеты .Зачем мне какой то цифровой код вместо золотой монеты .

Да наоборот.Доллары и пр. бумага анулируется. Цикл накопления пипл начинает с нуля. А тебе под твое золото предложат эмитировать новые цифровые деньги, которые уже не будут девальвировать и обесценивать.Идешь на гульки и свой николаевский пятирублевик конвертируешь в N-е количество новых цифровых денег, пьёшь, угощаешь и танцуешь на них неделю ... А все ex-долларопоклонники в это время тяжело трудятся, чтоб прокормить свою семью. Живут неважно и очень скромно. Впроголодь. Как ты в 90-е. Кредита нет. Инфляции нет. Никаких повышений к з/п нет. Им добыть деньги только путём вкалывания и тяжелого труда.Антиутопия.Но!Жир будет. Но далеко не всем.Жир только золотым жукам-паразитам.За что? Это ведь несправедливо!, - возмутится неискушенный атеист.А Бог ему ответит, это им вознагражение за их ум и послушание. Я вам всем давал золото как мерило стоимости, меру труда и средство сбережения, а послушали меня в эпоху ваших сатанинских бумажных денег только они. Поэтому только им и воздаю.