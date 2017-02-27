vladus17 написав:Что и требовалось доказать. А там где физическое золото там и скажем привет бартеру, и гречкой за кофе в кафе рассчитываться будем. Путь в никуда.
я так не думаю, в теории каждая корпорация вместо акций может печатать деньги (ну как печатать электронные в приложении), может образоваться рынок таких денег, курс обмена и т.д. Бартер в электронном виде. Имея 10 виртуальных колёс (айфонов, бигмаков) вы можете их обменять на другие активы, без физической поставки, как на форексе. Если какае-то корпорация решит напечатать больше чем способна гарантировать, её деньги обесценятся.
Так по крайней мере деньги приблизятся к источнику благ и ценностей. А то сейчас работают одни, а деньги печатают другие.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:я так не думаю, в теории каждая корпорация вместо акций может печатать деньги (ну как печатать электронные в приложении), может образоваться рынок таких денег, курс обмена и т.д. Бартер в электронном виде. Имея 10 виртуальных колёс (айфонов, бигмаков) вы можете их обменять на другие активы, без физической поставки, как на форексе. Если какае-то корпорация решит напечатать больше чем способна гарантировать, её деньги обесценятся.
Так по крайней мере деньги приблизятся к источнику благ и ценностей. А то сейчас работают одни, а деньги печатают другие.
Первые примеры "акций как денег" есть. Когда одна контора покупает другую, и частично или полностью платит своими акциями
Ну и мотивации сотрудников акциями.
Впринципе, если акции будут выпускать дальше, то может образоваться рынок, подобный криптовалютному, где пары не будут связаны в фиатными деньгами.
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