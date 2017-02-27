vitaliian написав:я так не думаю, в теории каждая корпорация вместо акций может печатать деньги (ну как печатать электронные в приложении), может образоваться рынок таких денег, курс обмена и т.д. Бартер в электронном виде. Имея 10 виртуальных колёс (айфонов, бигмаков) вы можете их обменять на другие активы, без физической поставки, как на форексе. Если какае-то корпорация решит напечатать больше чем способна гарантировать, её деньги обесценятся.
Так по крайней мере деньги приблизятся к источнику благ и ценностей. А то сейчас работают одни, а деньги печатают другие.
Первые примеры "акций как денег" есть. Когда одна контора покупает другую, и частично или полностью платит своими акциями
Ну и мотивации сотрудников акциями.
Впринципе, если акции будут выпускать дальше, то может образоваться рынок, подобный криптовалютному, где пары не будут связаны в фиатными деньгами.
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Привет Патрик . Есть у нас в городе толковые ребята . Судя по их действиям , они неплохо ориентируются в сложных ходах мудрецов из НБУ. Для меня стало показательным, что еще со второй половины дня пятницы они выставили на продажу 27,94. Весь город по 28 и выше . Думаю , что с понедельника вниз . Последнюю покупку делал по 27.93 но ....копейки . Основной отбор был где то 27 .60 . Туда думаю и пойдем . Всем Хорошего вечера и Добрых мыслей о заработках на следующей неделе.
Колишній високопосадовець Львівської митниці відсудив у держави 4 млн грн 48-річного Юрія Борисова звинувачували у хабарництві, але він довів у суді свою невинність Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів. https://zaxid.net/kolishniy_visokoposad ... n_n1507612