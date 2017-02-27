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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6373637463756376

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 277
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
75
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:43

  vitaliian написав:я так не думаю, в теории каждая корпорация вместо акций может печатать деньги (ну как печатать электронные в приложении), может образоваться рынок таких денег, курс обмена и т.д. Бартер в электронном виде. Имея 10 виртуальных колёс (айфонов, бигмаков) вы можете их обменять на другие активы, без физической поставки, как на форексе. Если какае-то корпорация решит напечатать больше чем способна гарантировать, её деньги обесценятся.

Так по крайней мере деньги приблизятся к источнику благ и ценностей. А то сейчас работают одни, а деньги печатают другие.

Первые примеры "акций как денег" есть.
Когда одна контора покупает другую, и частично или полностью платит своими акциями

Ну и мотивации сотрудников акциями.

Впринципе, если акции будут выпускать дальше, то может образоваться рынок, подобный криптовалютному, где пары не будут связаны в фиатными деньгами.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:05

Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:41

  Patrick написав:Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/


Привет Патрик .
Есть у нас в городе толковые ребята .
Судя по их действиям , они неплохо ориентируются в сложных ходах мудрецов из НБУ.
Для меня стало показательным, что еще со второй половины дня пятницы они выставили на продажу 27,94.
Весь город по 28 и выше .
Думаю , что с понедельника вниз .
Последнюю покупку делал по 27.93 но ....копейки .
Основной отбор был где то 27 .60 .
Туда думаю и пойдем .
Всем Хорошего вечера и Добрых мыслей о заработках на следующей неделе.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:34

З початку 2020/21 маркетингового року було проекспортовано 9,2 мільйонів тонн зерна, що на 1,1 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

пшениці — 6,1 млн тонн;
ячменю — 2,3 млн тонн;
жита — 1,5 тис. тонн;
кукурудзи — 608 тис. тонн.

Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:36

Привет холява.
Я уже сбился со счета сколько раз в этом году курс пытался закрепиться выше 28.
Ваше предположение, что пора сходить чуть ниже к тем же 27.60, поддерживаю ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:43

Колишній високопосадовець Львівської митниці відсудив у держави 4 млн грн
48-річного Юрія Борисова звинувачували у хабарництві, але він довів у суді свою невинність
Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.
https://zaxid.net/kolishniy_visokoposad ... n_n1507612
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