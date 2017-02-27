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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:05
Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)
Додано: Нед 13 вер, 2020 19:41
Привет Патрик .
Есть у нас в городе толковые ребята .
Судя по их действиям , они неплохо ориентируются в сложных ходах мудрецов из НБУ.
Для меня стало показательным, что еще со второй половины дня пятницы они выставили на продажу 27,94.
Весь город по 28 и выше .
Думаю , что с понедельника вниз .
Последнюю покупку делал по 27.93 но ....копейки .
Основной отбор был где то 27 .60 .
Туда думаю и пойдем .
Всем Хорошего вечера и Добрых мыслей о заработках на следующей неделе.
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:34
З початку 2020/21 маркетингового року було проекспортовано 9,2 мільйонів тонн зерна, що на 1,1 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.
Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
пшениці — 6,1 млн тонн;
ячменю — 2,3 млн тонн;
жита — 1,5 тис. тонн;
кукурудзи — 608 тис. тонн.
Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:36
Привет холява.
Я уже сбился со счета сколько раз в этом году курс пытался закрепиться выше 28.
Ваше предположение, что пора сходить чуть ниже к тем же 27.60, поддерживаю ))
Додано: Нед 13 вер, 2020 20:43
Колишній високопосадовець Львівської митниці відсудив у держави 4 млн грн
48-річного Юрія Борисова звинувачували у хабарництві, але він довів у суді свою невинність
Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.
Додано: Нед 13 вер, 2020 22:56
ЖК «Бульвар фонтанів»
Додано: Нед 13 вер, 2020 23:04
Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів!
До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія!
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