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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6373637463756376

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 278
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:05

Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:41

  Patrick написав:Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/


Привет Патрик .
Есть у нас в городе толковые ребята .
Судя по их действиям , они неплохо ориентируются в сложных ходах мудрецов из НБУ.
Для меня стало показательным, что еще со второй половины дня пятницы они выставили на продажу 27,94.
Весь город по 28 и выше .
Думаю , что с понедельника вниз .
Последнюю покупку делал по 27.93 но ....копейки .
Основной отбор был где то 27 .60 .
Туда думаю и пойдем .
Всем Хорошего вечера и Добрых мыслей о заработках на следующей неделе.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:34

З початку 2020/21 маркетингового року було проекспортовано 9,2 мільйонів тонн зерна, що на 1,1 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

пшениці — 6,1 млн тонн;
ячменю — 2,3 млн тонн;
жита — 1,5 тис. тонн;
кукурудзи — 608 тис. тонн.

Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:36

Привет холява.
Я уже сбился со счета сколько раз в этом году курс пытался закрепиться выше 28.
Ваше предположение, что пора сходить чуть ниже к тем же 27.60, поддерживаю ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:43

Колишній високопосадовець Львівської митниці відсудив у держави 4 млн грн
48-річного Юрія Борисова звинувачували у хабарництві, але він довів у суді свою невинність
Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.
https://zaxid.net/kolishniy_visokoposad ... n_n1507612
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:56

  foxluck написав:
  Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...

Первый объект - Тетрис?
А второй?

ЖК «Бульвар фонтанів»
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:04

  Alex_V_K_79 написав:
foxluck написав:
  Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...

Первый объект - Тетрис?
А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть :)

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів!
До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія!
Qwerty
 
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