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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6374637563766377>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 278
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:05

Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 19:41

  Patrick написав:Курс долара в містах України (валютні аукціони, ЧР)

Зображення
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/all/


Привет Патрик .
Есть у нас в городе толковые ребята .
Судя по их действиям , они неплохо ориентируются в сложных ходах мудрецов из НБУ.
Для меня стало показательным, что еще со второй половины дня пятницы они выставили на продажу 27,94.
Весь город по 28 и выше .
Думаю , что с понедельника вниз .
Последнюю покупку делал по 27.93 но ....копейки .
Основной отбор был где то 27 .60 .
Туда думаю и пойдем .
Всем Хорошего вечера и Добрых мыслей о заработках на следующей неделе.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:34

З початку 2020/21 маркетингового року було проекспортовано 9,2 мільйонів тонн зерна, що на 1,1 мільйонів тонн менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

пшениці — 6,1 млн тонн;
ячменю — 2,3 млн тонн;
жита — 1,5 тис. тонн;
кукурудзи — 608 тис. тонн.

Україна також експортувала борошна пшеничного та інших культур — 40,2 тис. тонн.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:36

Привет холява.
Я уже сбился со счета сколько раз в этом году курс пытался закрепиться выше 28.
Ваше предположение, что пора сходить чуть ниже к тем же 27.60, поддерживаю ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 20:43

Колишній високопосадовець Львівської митниці відсудив у держави 4 млн грн
48-річного Юрія Борисова звинувачували у хабарництві, але він довів у суді свою невинність
Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.
https://zaxid.net/kolishniy_visokoposad ... n_n1507612
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 22:56

  foxluck написав:
  Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...

Первый объект - Тетрис?
А второй?

ЖК «Бульвар фонтанів»
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 23:04

  Alex_V_K_79 написав:
foxluck написав:
  Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...

Первый объект - Тетрис?
А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть :)

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Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів!
До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 01:15

  Captain Obvious написав:
  Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.


Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва.
(Что не купил побольше)

о чем тема? относительно недавно выступал наш Украинский преЗЕдент и прямым текстом сказал что выгодный курс должен быть 30 грн за доллар, все говорил загоняет, загонщик, не разбираеться, лишь некоторые поблагодарили за честное предупреждение, чего не делал никто из президентов ранее , все презеденты и мини тры и тск далее и . п. врали, и народ забыли об этом... и я бы забыл , но вы своим примером с гонтаревой напомнили, поршенко тоже похоже на гонтареву высказывался... мдя, зря вы прЗЕдента недолюбливаете :) он прямо сказал идем на 30... лишь бы остановиться на 30
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 01:19

  Qwerty написав:
  Alex_V_K_79 написав:
foxluck написав:Первый объект - Тетрис?
А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть :)

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів!
До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія!

у віртуальному профіті, та як щоб зафіксувати - тре продати.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 01:21

  vladus17 написав:
  vitaliian написав:
  vladus17 написав:даже просто перейти на золотой стандарт
это просто на словах, на деле товарооборот и мировой ввп растёт, для обслуживания экономик каждый год требуется больше денег. Золота не добывается столько сколько производится товаров и услуг. Мировым деньгам нужны гарантии другого плана, чтобы весь мир не зависел от самодурства американского президента. У евро больше шансов стать новой мировой резервной валютой.

Все верно, переходить на золотой стантард всеравно что вместо 1 шаг вперед ,делать два назад. Аля бартер, гречку на яйца будем обменывать на рынке. Потому что золота не достаточно для обслуживания всех товаров и услуг.

ну как дети блин, нубудет в вашей монетке из плава в составе 0.01 грамма золота и за нее вы купите хлебушек, почему не хватит? и никто не говорит что именно золото должно ходить по руках, просто ваш железный пятак будет равняться 0.01 грамма золота и без права менять это соотношение.
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