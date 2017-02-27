Привет Патрик . Есть у нас в городе толковые ребята . Судя по их действиям , они неплохо ориентируются в сложных ходах мудрецов из НБУ. Для меня стало показательным, что еще со второй половины дня пятницы они выставили на продажу 27,94. Весь город по 28 и выше . Думаю , что с понедельника вниз . Последнюю покупку делал по 27.93 но ....копейки . Основной отбор был где то 27 .60 . Туда думаю и пойдем . Всем Хорошего вечера и Добрых мыслей о заработках на следующей неделе.
Колишній високопосадовець Львівської митниці відсудив у держави 4 млн грн 48-річного Юрія Борисова звинувачували у хабарництві, але він довів у суді свою невинність Наразі у Держреєстрі судових справ оприлюднили тільки резолютивну частину рішення. Відтак аргументи суду ще невідомі. Загалом суд стягнув з держави 193 тис. грн втраченого заробітку, 3,7 млн грн моральної шкоди і 11,5 тис. грн судових витрат. Військова прокуратура може оскаржити це рішення в апеляційному суді протягом 30 днів. https://zaxid.net/kolishniy_visokoposad ... n_n1507612
Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...
Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...
Первый объект - Тетрис? А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть
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Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів! До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія!
Yuri_61 написав:Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.
Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва. (Что не купил побольше)
о чем тема? относительно недавно выступал наш Украинский преЗЕдент и прямым текстом сказал что выгодный курс должен быть 30 грн за доллар, все говорил загоняет, загонщик, не разбираеться, лишь некоторые поблагодарили за честное предупреждение, чего не делал никто из президентов ранее , все презеденты и мини тры и тск далее и . п. врали, и народ забыли об этом... и я бы забыл , но вы своим примером с гонтаревой напомнили, поршенко тоже похоже на гонтареву высказывался... мдя, зря вы прЗЕдента недолюбливаете он прямо сказал идем на 30... лишь бы остановиться на 30
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Було... Недовгий період на самому початку, але було... І в «Централ парк» було! Навіть вже коли будинки стояли, правда окремі кутові низьких поверхів з площею понад 100 квадратів! До речі, хто купував на стадії фундаменту в ЖК «Республіка» зараз теж в хорошому профіті, але то вже інша історія!
у віртуальному профіті, та як щоб зафіксувати - тре продати.
vladus17 написав:даже просто перейти на золотой стандарт
это просто на словах, на деле товарооборот и мировой ввп растёт, для обслуживания экономик каждый год требуется больше денег. Золота не добывается столько сколько производится товаров и услуг. Мировым деньгам нужны гарантии другого плана, чтобы весь мир не зависел от самодурства американского президента. У евро больше шансов стать новой мировой резервной валютой.
Все верно, переходить на золотой стантард всеравно что вместо 1 шаг вперед ,делать два назад. Аля бартер, гречку на яйца будем обменывать на рынке. Потому что золота не достаточно для обслуживания всех товаров и услуг.
ну как дети блин, нубудет в вашей монетке из плава в составе 0.01 грамма золота и за нее вы купите хлебушек, почему не хватит? и никто не говорит что именно золото должно ходить по руках, просто ваш железный пятак будет равняться 0.01 грамма золота и без права менять это соотношение.