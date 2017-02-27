RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6374637563766377

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 278
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 01:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному депо у 4% мають близько 25% річних у грн.

гривнярчик, скоріш за все, лососнув тунця, а такі скріни викладав, такі скріни.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 01:27

  vitaliian написав:
  Shaman написав:плюс еще неясно, куда в конечном итоге попадут вливания, которые в Шататх сделали, - процесс еще не закончился.
в пузыри. с чего вдруг выросли акции теслы?
  vladus17 написав:
  somilitark написав:То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.

Для страны эмитента, дефицит бьюджета это ниочем.
Как из фильма Попандопало ,,берите сколько хотите, я нарисую себе еще,,
чтобы не допустить подорожания своих валют, все страны допечатывают деньги синхронно с сша, чем провоцируют мировую инфляцию. Ей всё и закончится. Подорожает прежде всего недвижимость.

не трогайте теслу, обективно нету в мире более адекватного более удобного и более распространенного електрокара, это пока первый и единтственный массовый электроавтомобиль который нормальный, альтернативы у теслы нет, хочешь электрокар настоящий с нормальными характеристиками выбора нет, по стуи тесла монополист никакие ауди мерседесы нисаны и порш тайканы и близко не приближаються по характеристикам и ценам, тайкан и ягуар слишком дорого, остальное слишком хуже по характеристикам не говоря уже о массовости доступности запчастей и так далее...
yama
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5137 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6374637563766377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1983, 1984, 1985
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19845 2502174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 22:18
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7225 1646730
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 00:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120849
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89316)
14.09.2020 02:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.