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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 01:25
Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
гривнярчик, скоріш за все, лососнув тунця, а такі скріни викладав, такі скріни.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:27
vitaliian написав: Shaman написав:
плюс еще неясно, куда в конечном итоге попадут вливания, которые в Шататх сделали, - процесс еще не закончился.
в пузыри. с чего вдруг выросли акции теслы?
vladus17 написав: somilitark написав:
То что делается с долларом это вообще кошмар, дефицит бюджета 50%, когда невернётся эта пирамида, то думаю мир ждёт финансовая коронка похлеще ковид19.
Для страны эмитента, дефицит бьюджета это ниочем.
Как из фильма Попандопало ,,берите сколько хотите, я нарисую себе еще,,
чтобы не допустить подорожания своих валют, все страны допечатывают деньги синхронно с сша, чем провоцируют мировую инфляцию. Ей всё и закончится. Подорожает прежде всего недвижимость.
не трогайте теслу, обективно нету в мире более адекватного более удобного и более распространенного електрокара, это пока первый и единтственный массовый электроавтомобиль который нормальный, альтернативы у теслы нет, хочешь электрокар настоящий с нормальными характеристиками выбора нет, по стуи тесла монополист никакие ауди мерседесы нисаны и порш тайканы и близко не приближаються по характеристикам и ценам, тайкан и ягуар слишком дорого, остальное слишком хуже по характеристикам не говоря уже о массовости доступности запчастей и так далее...
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