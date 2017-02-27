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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 07:57
yama написав:
ну как дети блин, нубудет в вашей монетке из плава в составе 0.01 грамма золота и за нее вы купите хлебушек, почему не хватит? и никто не говорит что именно золото должно ходить по руках, просто ваш железный пятак будет равняться 0.01 грамма золота и без права менять это соотношение.
кто будет контролировать наличие 0.01 грамма золота в монете? если государство то это идентично выпуску бумажных денег, чиновнику стукнет моча в голову и пойдут монеты без золота, как печатаются бумажные деньги без обеспечения их товарами. Нужен независимый международный эмитент типа мвф, которого бы контролировали все страны. Тогда можно и без золота, на доверии.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:17
yama написав: Captain Obvious написав: Yuri_61 написав:
Вот не надо покупать доллар, когда его курс растёт.
Все, кто купил доллар па13 пожалеет (с) Гонтарёва.
(Что не купил побольше)
о чем тема? относительно недавно выступал наш Украинский преЗЕдент и прямым текстом сказал что выгодный курс должен быть 30 грн за доллар, все говорил загоняет, загонщик, не разбираеться, лишь некоторые поблагодарили за честное предупреждение, чего не делал никто из президентов ранее , все презеденты и мини тры и тск далее и . п. врали, и народ забыли об этом... и я бы забыл , но вы своим примером с гонтаревой напомнили, поршенко тоже похоже на гонтареву высказывался... мдя, зря вы прЗЕдента недолюбливаете
он прямо сказал идем на 30... лишь бы остановиться на 30
Девал відносно минулого року вже 13% і гривневі депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% уходять в мінус в доларовому еквіваленті.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:38
yama написав:
относительно недавно выступал наш Украинский преЗЕдент и прямым текстом сказал что выгодный курс должен быть 30 грн за доллар, все говорил загоняет, загонщик, не разбираеться, лишь некоторые поблагодарили за честное предупреждение, чего не делал никто из президентов ранее
они привыкли в своём квартале ляпать что угодно лишь бы было смешно, а тут бац и совпало. Если ещё "конец эпохи бедности" совпало...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 08:44
Libo написав: vitaliian написав: Libo написав:
Один эмиссионный центр, один центробанк, одно мировое правительство и всеобщее процветание человечества. Кстати, коммерческие банки станут ненужны и в этой схеме исчезают. Банкиры резко против.
да звучит красиво, а доверие к ним есть, с чего вдруг мир примет её?
Мы же с вами верим. Мы же уже точно знаем, что хуже этих зеленых с их ермаками не будет.
Стоп, "хуже точно не будет" кричали поклонники Зе которые бежали на выборы в прошлом году!!!)
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