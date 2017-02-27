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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6375637663776378

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 278
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:41

  1472580369 написав:
  change_pm написав:До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні

Можемо і вище сходити, якщо в середу Зе не захоче почути підприємців.

Взагалі не привід для падіння гривні.... :)

А ось зовнішній фон чи щось від МВФ може порухати повище. Чи, наприклад, нові плівкі Деркача...
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42

  1472580369 написав:
  change_pm написав:До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні

Можемо і вище сходити, якщо в середу Зе не захоче почути підприємців.

Долярчик, ти заблокований до середи за офтоп.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  p_vovk74 написав:
  Ethereum написав:У клоунів 5+5=8 ,що тут незрозумілого. З арифметикою великі проблеми з купленими дипломами юристів та інших.

5+5=8 это без НДС. Понимать надо! :wink:

С НДС будет 9,6 :wink:
Там ещё и зе интерес.

Вот на эти 0,4% он и живёт? Да не поверю нивжисть!
p_vovk74
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