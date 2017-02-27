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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:41
1472580369 написав: change_pm написав:
До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні
Можемо і вище сходити, якщо в середу Зе не захоче почути підприємців
.
Взагалі не привід для падіння гривні....
А ось зовнішній фон чи щось від МВФ може порухати повище. Чи, наприклад, нові плівкі Деркача...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42
1472580369 написав: change_pm написав:
До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні
Можемо і вище сходити, якщо в середу Зе не захоче почути підприємців.
Долярчик, ти заблокований до середи за офтоп.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42
vitaliy_berdinskikh написав: p_vovk74 написав: Ethereum написав:
У клоунів 5+5=8 ,що тут незрозумілого. З арифметикою великі проблеми з купленими дипломами юристів та інших.
5+5=8 это без НДС. Понимать надо!
С НДС будет 9,6
Там ещё и зе интерес.
Вот на эти 0,4% он и живёт? Да не поверю нивжисть!
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