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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6376637763786379>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 278
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  p_vovk74 написав:
  Ethereum написав:У клоунів 5+5=8 ,що тут незрозумілого. З арифметикою великі проблеми з купленими дипломами юристів та інших.

5+5=8 это без НДС. Понимать надо! :wink:

С НДС будет 9,6 :wink:
Там ещё и зе интерес.

Вот на эти 0,4% он и живёт? Да не поверю нивжисть!
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:02

  vitaliian написав:они привыкли в своём квартале ляпать что угодно лишь бы было смешно, а тут бац и совпало. Если ещё "конец эпохи бедности" совпало...

А что, не совпало? "Эпоха бедности" закончилась, началась "эпоха нищеты"...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:48

  change_pm написав:Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.

До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні...:)

Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чисел :) Кто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:02

Alex2006
Какой ЭОК на сегодня?
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Crop
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:03

немного отстаем от Киева
думаю ненадолго

27.90-27.93/28.00-28.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

якби не міжбанк то готівка просіла б трохи, вже в неділю просідали на 5 коп.
треба міжбанк закрити :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34

Объемы межбанка и покупки-продажи наличной валюты.

Нацбанк на прошлой неделе смог купить 22.5 млн. Корсчета выросли до 60 млрд., что логично для середины месяца. На этой неделе должны закрыть вопросы по выводу дивидентов и уплаты месячных налогов. Ожидания (математические :) ) такие: понедельник - среда -> небольшой рост, среда-пятница = шанс для НБУ пополнить закрома и небольшой плавный откат, который будет зависит от целевых уровней нацбанка и объемов откупа. До 28.5 может и дойдем, но не факт, 28.3 выглядит более вероятно.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:35

Alex2006
Ты уже даже не смешон.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39

  Crop написав:Alex2006
Какой ЭОК на сегодня?

Ближе к 24.50 с учетом того, что наш импорт пострадал гораздо больше, чем экспорт. С учетом насыщения рынков баксом он пойдет к 23.50 за счет этого даже без изменений в нашей экономике.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:42

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Мінфін закладає доходи держбюджету у сумі 1,017 трильйона гривень, видатки - 1,33 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту держбюджету у сумі 270,35 млрд гривень. Також запланований граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 304,54 млрд гривень.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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