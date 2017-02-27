Вот на эти 0,4% он и живёт? Да не поверю нивжисть!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:02
Додано: Пон 14 вер, 2020 11:48
Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чисел Кто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:02
Alex2006
Какой ЭОК на сегодня?
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:03
немного отстаем от Киева
думаю ненадолго
27.90-27.93/28.00-28.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
якби не міжбанк то готівка просіла б трохи, вже в неділю просідали на 5 коп.
треба міжбанк закрити
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:34
Объемы межбанка и покупки-продажи наличной валюты.
Нацбанк на прошлой неделе смог купить 22.5 млн. Корсчета выросли до 60 млрд., что логично для середины месяца. На этой неделе должны закрыть вопросы по выводу дивидентов и уплаты месячных налогов. Ожидания (математические ) такие: понедельник - среда -> небольшой рост, среда-пятница = шанс для НБУ пополнить закрома и небольшой плавный откат, который будет зависит от целевых уровней нацбанка и объемов откупа. До 28.5 может и дойдем, но не факт, 28.3 выглядит более вероятно.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:39
Ближе к 24.50 с учетом того, что наш импорт пострадал гораздо больше, чем экспорт. С учетом насыщения рынков баксом он пойдет к 23.50 за счет этого даже без изменений в нашей экономике.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 14 вер, 2020 12:42
Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.
Мінфін закладає доходи держбюджету у сумі 1,017 трильйона гривень, видатки - 1,33 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту держбюджету у сумі 270,35 млрд гривень. Також запланований граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 304,54 млрд гривень.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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