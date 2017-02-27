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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6376637763786379

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 278
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
136
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:42

S&P обновило прогноз по Украине - падение ВВП на 6%, отток ПИИ 2 млрд долларов, рост безработицы до 10,5%.

Курсы пересчета макропоказателей в доллар - 29 в 2020-м, 30 в 2021-м, 30,5 в 2022-м, 31 в 2023-м.

Кредитный рейтинг оставлен без изменений.

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:44

  Crop написав:Какой ЭОК на сегодня?


  Амвросий написав:липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71

М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26

Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:45

  zРадио написав:S&P обновило прогноз по Украине - падение ВВП на 6%, отток ПИИ 2 млрд долларов, рост безработицы до 10,5%.

Курсы пересчета макропоказателей в доллар - 29 в 2020-м, 30 в 2021-м, 30,5 в 2022-м, 31 в 2023-м.

А они хоть раз угадывали за последние годы? По-моему, они всегда прилично завышали прогнозы относительно реального курса :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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  #<1 ... 6376637763786379
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