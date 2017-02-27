zРадио написав:S&P обновило прогноз по Украине - падение ВВП на 6%, отток ПИИ 2 млрд долларов, рост безработицы до 10,5%.
Курсы пересчета макропоказателей в доллар - 29 в 2020-м, 30 в 2021-м, 30,5 в 2022-м, 31 в 2023-м.
А они хоть раз угадывали за последние годы? По-моему, они всегда прилично завышали прогнозы относительно реального курса
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.