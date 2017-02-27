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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6377637863796380>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 279
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
137
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:42

S&P обновило прогноз по Украине - падение ВВП на 6%, отток ПИИ 2 млрд долларов, рост безработицы до 10,5%.

Курсы пересчета макропоказателей в доллар - 29 в 2020-м, 30 в 2021-м, 30,5 в 2022-м, 31 в 2023-м.

Кредитный рейтинг оставлен без изменений.

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:44

  Crop написав:Какой ЭОК на сегодня?


  Амвросий написав:липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71

М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26

Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:45

  zРадио написав:S&P обновило прогноз по Украине - падение ВВП на 6%, отток ПИИ 2 млрд долларов, рост безработицы до 10,5%.

Курсы пересчета макропоказателей в доллар - 29 в 2020-м, 30 в 2021-м, 30,5 в 2022-м, 31 в 2023-м.

А они хоть раз угадывали за последние годы? По-моему, они всегда прилично завышали прогнозы относительно реального курса :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уверенно растём
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Причём не только по доллару
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Осень такая, какой она должна была быть в прошлом году, если бы Петро не спутал всем карты своими ОВГЗ.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:58

  sailed написав:Уверенно растём


Причём не только по доллару


Осень такая, какой она должна была быть в прошлом году, если бы Петро не спутал всем карты своими ОВГЗ.

Пардон, если вы о Порошенко, то каким боком он к прошлогодней афере с ОВГЗ?
А если не про него, то о ком речь? Я чё-т не понял...
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:58

  Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.


Человек аргументированно в верху пишет про 23.5

такшо разворот может быть в любое время - даже снгодня!
даже сегодня может быть минус 50 копеек и будет 27,5
вото сразу заноют все баксодержатели и буржуи!!!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:07

  Alex2006 написав:
  change_pm написав:Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.

До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні...:)

Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чисел :) Кто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет :)

мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00
зафіксив 25% річних у грн.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:08

  Moneta написав:Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Мінфін закладає доходи держбюджету у сумі 1,017 трильйона гривень, видатки - 1,33 трильйона гривень, граничний обсяг дефіциту держбюджету у сумі 270,35 млрд гривень. Також запланований граничний обсяг гарантованого боргу у сумі 304,54 млрд гривень.

дефіцит 30,7% ?
незадофіга?
покивати чим, емісією самої гарної?
курс ПА50?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:12

  uaprofi написав:
  Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.


Человек аргументированно в верху пишет про 23.5

такшо разворот может быть в любое время - даже снгодня!
даже сегодня может быть минус 50 копеек и будет 27,5
вото сразу заноют все баксодержатели и буржуи!!!


та какой там аргументированно ???
вы хоть его формулу выведения / разведения / вычисления ЭОК знаете ?
Vitalych-new
 
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