Додано: Пон 14 вер, 2020 15:35

"На жаль, Міністерство фінансів в цьому році прийняло незрозумілу політику, попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки мені відомо, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило", - підкреслив Гетманцев.



Водночас голова Мінфіну на брифінгу зазначив, що закладений у проєкті бюджету курс на рівні 29,1 грн за долар погоджений з НБУ.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.