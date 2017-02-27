RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6378637963806381>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 279
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
137
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:20

Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов

Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.

Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов.
Источник: https://biz.censor.net/n3218872
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 563
З нами з: 11.01.11
Подякував: 117 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:42

  KirillT8 написав:Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов



Пора валить? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8451
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4059 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:50

  Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.




Чего сигнал не даете ?
Все на слив .....
холява
2
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2698 раз.
Подякували: 2613 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:53

  Libo написав:
  KirillT8 написав:Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов



Пора валить? :roll:


Вы же масон?
зачем валить? или кто взерьёз думает что ощад могут обанкротить?
они даже приват пустили в национализацию
о ощад он несёт социальную функцию
это по сути священная корова!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 21.04.11
Подякував: 622 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:01

  Libo написав:
  KirillT8 написав:Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов



Пора валить? :roll:

Навпаки, Фонд грабування матиме більше
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21497
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:21

  flyman написав:Навпаки, Фонд грабування матиме більше


Значить планують грабувати вас ще більше. :(
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8451
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4059 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:32

  uaprofi написав:
  Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.


Человек аргументированно в верху пишет про 23.5

такшо разворот может быть в любое время - даже снгодня!
даже сегодня может быть минус 50 копеек и будет 27,5
вото сразу заноют все баксодержатели и буржуи!!!

За один день -50 коп быть не может. НБУ не даст. Падение/рост не более 10 коп в день обычно, резких движений уже давным давно нет. Сегодня еще рано для разворота, экспортеры сейчас дисциплинированно выжидают максимального курса, а потом уже будут заводить свои основные объемы, чтобы выгодно закрыть потом налоги за 3 квартал.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:33

  Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.

Как в прошлый раз "раньше 30 не сливаться!!!"? :D
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:35

"На жаль, Міністерство фінансів в цьому році прийняло незрозумілу політику, попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки мені відомо, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило", - підкреслив Гетманцев.

Водночас голова Мінфіну на брифінгу зазначив, що закладений у проєкті бюджету курс на рівні 29,1 грн за долар погоджений з НБУ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 26.06.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:37

Здал сегодня па 27.98 на покушать, на пол года. Хороший курс!
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1605
З нами з: 21.03.14
Подякував: 126 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6378637963806381>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7226 1647014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 15:56
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1983, 1984, 1985
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19845 2502850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 22:18
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120915
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.