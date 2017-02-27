Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов
Совет по финансовой стабильности утвердил план вхождения государственного "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года.
Учитывая большой депозитный портфель банка и потребность в значительных вложениях банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 в части уплаты регулярных сборов. Источник: https://biz.censor.net/n3218872
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.
Человек аргументированно в верху пишет про 23.5
такшо разворот может быть в любое время - даже снгодня! даже сегодня может быть минус 50 копеек и будет 27,5 вото сразу заноют все баксодержатели и буржуи!!!
За один день -50 коп быть не может. НБУ не даст. Падение/рост не более 10 коп в день обычно, резких движений уже давным давно нет. Сегодня еще рано для разворота, экспортеры сейчас дисциплинированно выжидают максимального курса, а потом уже будут заводить свои основные объемы, чтобы выгодно закрыть потом налоги за 3 квартал.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.
Как в прошлый раз "раньше 30 не сливаться!!!"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
"На жаль, Міністерство фінансів в цьому році прийняло незрозумілу політику, попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки мені відомо, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило", - підкреслив Гетманцев.
Водночас голова Мінфіну на брифінгу зазначив, що закладений у проєкті бюджету курс на рівні 29,1 грн за долар погоджений з НБУ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.