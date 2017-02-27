А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Нещодавно прибрав гроші з ощаду... віддали новими сотками, але замовлення довелость чекати кілька тижнів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:45
А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Нещодавно прибрав гроші з ощаду... віддали новими сотками, але замовлення довелость чекати кілька тижнів.
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:48
не звикать
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:50
тому що має бути ринок та однакові умови, і не має бути "особливих" в тому числі банків.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 14 вер, 2020 15:55
Який ще ринок, коли найбільші банки належать одному власнику?
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16
OPEC ухудшила прогноз падения мировой экономики с 3,7% до 4,1%. Наибольшее снижение по крупным экономикам ожидается в Еврозоне, Бразилии и Индии. Китаю удастся показать позитивную динамику, хоть и минимальную за последние 30 лет.
В 2021-м ключевые экономики восстановятся всего на 50-80% от потерянного в 2020-м.
В 2020/2019 потребление нефти снизится на 9,5%, 2021/2019 - на 3,5%.
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:17
Наверное под этот заход бабла гривну и подопускают, что б слить подороже....
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною і Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро № 825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня 2020 року.
"Реалізація положень меморандуму та зазначеної угоди дозволить залучити додатковий кредитний ресурс Євросоюзу, який буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ у нашій державі. Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен", - йдеться в повідомленні.
Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу.
Зазначені Меморандум та Кредитну угоду Україна та ЄС уклали 23 липня поточного року у Брюсселі. Підписанню документів передувало ухвалення Європейською радою рішення про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро, у межах якого Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.Джерело:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:20
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:51
Как сказать ???
Под конец дня на МБ снова продажа 28 .
По себе знаю , никто не спешит завезти товар .
Пока идет реализация , товар дешевеет на 3 процента всвязи с обесцениванием гривны.
Да , было сегодня 28.03 на МБ до обеда , в основной час торговой сессии .
А что завтра ?
Вдруг снова СИТИ с Ынвэсторами откупит по любому ......и опять вверх .
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
гарантировать в этом смысле означает что на 1 единицу своих денег гарантируют вам эквивалент в виде собственной готовой продукции. В этом и суть идеи если вы считаете что айфоны никому не нужны вы не будете держать сбережения в (условных) деньгах эпл, это сделает рынок более приближенным к реалиям, т.к. что сейчас выступает гарантией современных денег не знает никто (и видимо никаких гарантий нет, помните обмен сторублёвок при ссср? власть просто отказалась от своих же дензнаков!)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 вер, 2020 17:29, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:21
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