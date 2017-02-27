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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6379638063816382>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 279
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
137
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:45

  uaprofi написав:
  Libo написав:
  KirillT8 написав:Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов

Пора валить? :roll:

или кто взерьёз думает что ощад могут обанкротить?
это по сути священная корова!


А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Нещодавно прибрав гроші з ощаду... віддали новими сотками, але замовлення довелость чекати кілька тижнів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:48

  Libo написав:
  flyman написав:Навпаки, Фонд грабування матиме більше


Значить планують грабувати вас ще більше. :(

не звикать
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:50

  sergey_sryvkin написав:
  uaprofi написав:или кто взерьёз думает что ощад могут обанкротить?
это по сути священная корова!


А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Нещодавно прибрав гроші з ощаду... віддали новими сотками, але замовлення довелость чекати кілька тижнів.

тому що має бути ринок та однакові умови, і не має бути "особливих" в тому числі банків.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:55

  flyman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  uaprofi написав:или кто взерьёз думает что ощад могут обанкротить?
это по сути священная корова!


А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Нещодавно прибрав гроші з ощаду... віддали новими сотками, але замовлення довелость чекати кілька тижнів.

тому що має бути ринок та однакові умови, і не має бути "особливих" в тому числі банків.

Який ще ринок, коли найбільші банки належать одному власнику?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:16

OPEC ухудшила прогноз падения мировой экономики с 3,7% до 4,1%. Наибольшее снижение по крупным экономикам ожидается в Еврозоне, Бразилии и Индии. Китаю удастся показать позитивную динамику, хоть и минимальную за последние 30 лет.

В 2021-м ключевые экономики восстановятся всего на 50-80% от потерянного в 2020-м.

В 2020/2019 потребление нефти снизится на 9,5%, 2021/2019 - на 3,5%.

Зображення

https://momr.opec.org/pdf-download/
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:17

Наверное под этот заход бабла гривну и подопускают, что б слить подороже....

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною і Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро № 825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня 2020 року.

"Реалізація положень меморандуму та зазначеної угоди дозволить залучити додатковий кредитний ресурс Євросоюзу, який буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ у нашій державі. Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен", - йдеться в повідомленні.

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу.

Зазначені Меморандум та Кредитну угоду Україна та ЄС уклали 23 липня поточного року у Брюсселі. Підписанню документів передувало ухвалення Європейською радою рішення про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро, у межах якого Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.Джерело: https://censor.net/ua/n3219163
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:20

  холява написав:Чего сигнал не даете ?
Все на слив .....

Уже, без всяких сигналов.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:51

  Striker написав:
  холява написав:Чего сигнал не даете ?
Все на слив .....

Уже, без всяких сигналов.



Как сказать ???
Под конец дня на МБ снова продажа 28 .

По себе знаю , никто не спешит завезти товар .

Пока идет реализация , товар дешевеет на 3 процента всвязи с обесцениванием гривны.
Да , было сегодня 28.03 на МБ до обеда , в основной час торговой сессии .
А что завтра ?
Вдруг снова СИТИ с Ынвэсторами откупит по любому ......и опять вверх .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Что такое "гарантировать"? -- физически произвести? Что, в таком случае, делать с компаниями которые способны прогарантировать больше, чем физически произвести? -- тех же афйонов хоть через месяц можно по штуки на каждого жителя наштамповать -- но нужны ли они в таком количестве?..
гарантировать в этом смысле означает что на 1 единицу своих денег гарантируют вам эквивалент в виде собственной готовой продукции. В этом и суть идеи если вы считаете что айфоны никому не нужны вы не будете держать сбережения в (условных) деньгах эпл, это сделает рынок более приближенным к реалиям, т.к. что сейчас выступает гарантией современных денег не знает никто (и видимо никаких гарантий нет, помните обмен сторублёвок при ссср? власть просто отказалась от своих же дензнаков!)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 вер, 2020 17:29, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:21

  sergey_sryvkin написав:А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..


Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку. :lol:
Пересмотрите "Операцию Ы". 8)
Libo
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