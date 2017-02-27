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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:26
Libo написав: sergey_sryvkin написав:
А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку.
Пересмотрите "Операцию Ы".
укргаз и приват тоже готовили, государство не дурак отдавать свою монополию на этом рынке. Почему всех так интересует эта новость, По моему это логично, кто такой ощад чтобы государство гарантировало в нем полный объем вкладов? Госгарантии - нерыночный подход.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:50
vitaliian написав: _hunter написав:
Что такое "гарантировать"? -- физически произвести? Что, в таком случае, делать с компаниями которые способны прогарантировать больше, чем физически произвести? -- тех же афйонов хоть через месяц можно по штуки на каждого жителя наштамповать -- но нужны ли они в таком количестве?..
гарантировать в этом смысле означает что на 1 единицу своих денег гарантируют вам эквивалент в виде собственной готовой продукции
. В этом и суть идеи если вы считаете что айфоны никому не нужны вы не будете держать сбережения в (условных) деньгах эпл, это сделает рынок более приближенным к реалиям, т.к. что сейчас выступает гарантией современных денег не знает никто (и видимо никаких гарантий нет, помните обмен сторублёвок при ссср? власть просто отказалась от своих же дензнаков!)
А тут другая проблема (точнее кучка проблем):
-- во-первых готовая продукция бывает разной -- айфоны и аймаки: чему равнять аймак? -- двум айфонам?
-- во-вторых -- продукция "протухает": могу ли я через год требовать новенький айфон (если гарантия была на старый). А если не могу -- куда складировать запасы "протохших" айфонов?
короче говоря -- "народ" лет так с тыщщу назад на деньги мигрировал совсем не от хорошей жизни...
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:51
vitaliian написав: Libo написав: sergey_sryvkin написав:
А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку.
Пересмотрите "Операцию Ы".
укргаз и приват тоже готовили, государство не дурак отдавать свою монополию на этом рынке. Почему всех так интересует эта новость, По моему это логично, кто такой ощад чтобы государство гарантировало в нем полный объем вкладов? Госгарантии - нерыночный подход.
госмонополии - не рыночный подход
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:53
vitaliian написав: Libo написав: sergey_sryvkin написав:
А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..
Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку.
Пересмотрите "Операцию Ы".
укргаз и приват тоже готовили, государство не дурак отдавать свою монополию на этом рынке. Почему всех так интересует эта новость, По моему это логично, кто такой ощад чтобы государство гарантировало в нем полный объем вкладов? Госгарантии - нерыночный подход.
чудову четвірку мають приватизувати, такі є плани в МВФ і соросят
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Додано: Пон 14 вер, 2020 18:00
_hunter написав:
короче говоря -- "народ" лет так с тыщщу назад на деньги мигрировал совсем не от хорошей жизни...
мигрировал потому что не было электронных денег. С металло-бумажными деньгами резко выросло количество мошеннических манипуляций, начиная от подделки и инфляции, заканчивая дефолтом эмитента. Всё от чрезмерной оторванности бумажных денег от реальных ценностей.
верю в евро... по 1,4
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