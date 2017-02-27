Додано: Пон 14 вер, 2020 20:15

по чудо совпадению

энергетика - монополии

гмк - монополии

крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии

жд транспорт - монополия

внутренний авиа транспорт - монополии

химпром - монополии



а потом удивляются что налогов собрать не могут

не будут монополии платить налоги!

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat