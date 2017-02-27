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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6380638163826383>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 280
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
138
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:26

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..


Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку. :lol:
Пересмотрите "Операцию Ы". 8)

укргаз и приват тоже готовили, государство не дурак отдавать свою монополию на этом рынке. Почему всех так интересует эта новость, По моему это логично, кто такой ощад чтобы государство гарантировало в нем полный объем вкладов? Госгарантии - нерыночный подход.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:50

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Что такое "гарантировать"? -- физически произвести? Что, в таком случае, делать с компаниями которые способны прогарантировать больше, чем физически произвести? -- тех же афйонов хоть через месяц можно по штуки на каждого жителя наштамповать -- но нужны ли они в таком количестве?..
гарантировать в этом смысле означает что на 1 единицу своих денег гарантируют вам эквивалент в виде собственной готовой продукции. В этом и суть идеи если вы считаете что айфоны никому не нужны вы не будете держать сбережения в (условных) деньгах эпл, это сделает рынок более приближенным к реалиям, т.к. что сейчас выступает гарантией современных денег не знает никто (и видимо никаких гарантий нет, помните обмен сторублёвок при ссср? власть просто отказалась от своих же дензнаков!)

А тут другая проблема (точнее кучка проблем):
-- во-первых готовая продукция бывает разной -- айфоны и аймаки: чему равнять аймак? -- двум айфонам?
-- во-вторых -- продукция "протухает": могу ли я через год требовать новенький айфон (если гарантия была на старый). А если не могу -- куда складировать запасы "протохших" айфонов?

короче говоря -- "народ" лет так с тыщщу назад на деньги мигрировал совсем не от хорошей жизни...
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:51

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..


Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку. :lol:
Пересмотрите "Операцию Ы". 8)

укргаз и приват тоже готовили, государство не дурак отдавать свою монополию на этом рынке. Почему всех так интересует эта новость, По моему это логично, кто такой ощад чтобы государство гарантировало в нем полный объем вкладов? Госгарантии - нерыночный подход.

госмонополии - не рыночный подход
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:53

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:А навіщо тоді припиняти держдавні гарантії та віддавати його фонду?..


Может готовят к приватизации. Тут и грабанут. Или без приватизации сами себя. Но материальную ответственность надо перенаправить на бабушку. :lol:
Пересмотрите "Операцию Ы". 8)

укргаз и приват тоже готовили, государство не дурак отдавать свою монополию на этом рынке. Почему всех так интересует эта новость, По моему это логично, кто такой ощад чтобы государство гарантировало в нем полный объем вкладов? Госгарантии - нерыночный подход.

чудову четвірку мають приватизувати, такі є плани в МВФ і соросят
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:короче говоря -- "народ" лет так с тыщщу назад на деньги мигрировал совсем не от хорошей жизни...
С металло-бумажными деньгами резко выросло количество мошеннических манипуляций, начиная от подделки и инфляции, заканчивая дефолтом эмитента. Всё от чрезмерной оторванности денег от реальных ценностей.
  Zebra написав:госмонополии - не рыночный подход
зато хороший инструмент финансирования себя любимых. Поэтому я не верю в их приватизацию.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:11

О национальной экономике на двух графиках :mrgreen:

Зображення

Зображення

https://biz.censor.net/resonance/321860 ... _2019_roku
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по чудо совпадению
энергетика - монополии
гмк - монополии
крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии
жд транспорт - монополия
внутренний авиа транспорт - монополии
химпром - монополии

а потом удивляются что налогов собрать не могут
не будут монополии платить налоги!
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:27

  vitaliian написав:крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии

Интересно, а IKEA в Швеции тоже монополия? Если да, то это плохо? Не должно быть ИКЕЙ?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:27

  vitaliian написав:по чудо совпадению
энергетика - монополии
гмк - монополии
крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии
жд транспорт - монополия
внутренний авиа транспорт - монополии
химпром - монополии

а потом удивляются что налогов собрать не могут
не будут монополии платить налоги!


АПК тоже можно считать монопольным - 70% всей с/х земли эксплуатируется юрлицами с банком более 10 тыс га на каждого. Если АМКУ-шное определение (>25% рынка) и нельзя впаять, то говорить о чрезмерной концентрации рынка - очень даже.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:28

После того, как Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" стало известно, сколько денег выделено в нем на Офис президента.

Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% дороже, чем в прошлом году.
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