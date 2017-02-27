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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6380638163826383

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 280
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
138
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии

Эпицентр=Новая Линия, они их выкупили. Но у них есть конкурент Леруа Мерлен и что-то пытался Практикер но не смог.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:42

  sailed написав:
  vitaliian написав:крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии

Интересно, а IKEA в Швеции тоже монополия? Если да, то это плохо? Не должно быть ИКЕЙ?


А зачем сравнивать уй с пальцем? Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете? Я - ни одной. Либо они природные (УЗ, УП, УТ, Нефтегаз...), либо сконцентрированы с помощью прихватизации и рейдерства (Метинвест, ДТЭК, Эпицентр, ТЕДИС...).

Монополий, заслуживших и удерживающих свое положение с помощью идей и технологий, у нас нет. По крайней мере в большом бизнесе. Внутри маленьких рынков может и есть, но на языке ничего не крутится.

А еще важно принимать во внимание, против кого направлена рыночная власть. Какой-нибудь Airbus, или упомянутая вами IKEA стригут преимущественно иностранцев. А наши монополисты - исключительно украинцев. Никто из них и близко не обладает монопольной силой, чтобы диктовать условия на внешних рынках, только на внутреннем. Опять же - потому что нерыночные!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:51

  andrein написав:Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% дороже, чем в прошлом году.


Ccccуууки, манкбери мун дилайт. (c) :lol:

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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 20:58

НБУ НАЗВАВ 7 БАНКІВ, ЯКІ ЗАЛУЧИЛИ 1,9 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАНН

http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-60-mln-hrn-refinans-dlya-odnoho-banku

За даними НБУ, 11 вересня він надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:08

  flyman написав:мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00
зафіксив 25% річних у грн.

На коммуналку не хватит.
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