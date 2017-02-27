Эпицентр=Новая Линия, они их выкупили. Но у них есть конкурент Леруа Мерлен и что-то пытался Практикер но не смог.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:42
А зачем сравнивать уй с пальцем? Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете? Я - ни одной. Либо они природные (УЗ, УП, УТ, Нефтегаз...), либо сконцентрированы с помощью прихватизации и рейдерства (Метинвест, ДТЭК, Эпицентр, ТЕДИС...).
Монополий, заслуживших и удерживающих свое положение с помощью идей и технологий, у нас нет. По крайней мере в большом бизнесе. Внутри маленьких рынков может и есть, но на языке ничего не крутится.
А еще важно принимать во внимание, против кого направлена рыночная власть. Какой-нибудь Airbus, или упомянутая вами IKEA стригут преимущественно иностранцев. А наши монополисты - исключительно украинцев. Никто из них и близко не обладает монопольной силой, чтобы диктовать условия на внешних рынках, только на внутреннем. Опять же - потому что нерыночные!
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:51
Ccccуууки, манкбери мун дилайт. (c)
Додано: Пон 14 вер, 2020 20:58
НБУ НАЗВАВ 7 БАНКІВ, ЯКІ ЗАЛУЧИЛИ 1,9 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАНН
За даними НБУ, 11 вересня він надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:08
На коммуналку не хватит.
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