andrein написав: После того, как Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" стало известно, сколько денег выделено в нем на Офис президента.



Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% дороже, чем в прошлом году.

