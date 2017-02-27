Libo написав:lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.
Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!