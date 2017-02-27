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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6381638263836384

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 280
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
138
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:37

  Libo написав:
  lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.


Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:

Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!
Qwerty
 
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