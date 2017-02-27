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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6382638363846385>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 280
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
138
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:37

  Libo написав:
  lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.


Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:

Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 22:54

  Qwerty написав:Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!


Останнім часом багато часу на дачі. Збирав сливи, яблука, груші, гнав, торгував акціями.
Брамборі в рядку, вшехно є в порядку. :wink: Дякую за турботу.
Скоро гайну на Полтавщину, через твої Лубни, подивлюся, яка в тебе вродила кукурудза, бо ти теж шось поплохєл, замість Італії та Відня по київських котлованах в гадюшниках вештаєшся. Чи не вигнала з лубенського дому жинка? :roll: Чи то для коханки підшукуєш, старий паскуднику? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Останнім часом багато часу на дачі. торгував акціями.
и кто покупатели? мыши зайцы и бобры?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:04

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:
  Yuri_61 написав:
Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.


А некоторые еще ждут коммунизма и говорят, что при коммунизме все будет бесплатно, в т.ч. и золото.
:lol: :lol: :lol:


Вы из Штатов?
Так в Штатах сейчас настоящий коммунизм, правительство всем раздаёт деньги за просто так (лентяй ты или инвалид, всем раздают, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ год)

Комунізм передбачав відсутність грошей як таких! І працю по бажанню! Ось, захотіли ви попрацювати асенізатором, вам пішли назустріч і ви радо і щиро використовуєте свої навики і саме головне бажання! Це називається від кожного по здібностям, а потім ви берете собі невеличку частку суспільного блага по потребі!
Здається, що ви не закінчували радянський ВУЗ, бо на державному екзамені ви повинні були ці постулати знати як «Отче наш»!
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:06

  vitaliian написав:
  Libo написав:Останнім часом багато часу на дачі. торгував акціями.
и кто покупатели? мыши зайцы и бобры?


:shock: Инвесторы. Спекули. Я ж состою в списках части на американской бирже. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:07

  Santehnik написав:
  vitaliian написав:крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии

Эпицентр=Новая Линия, они их выкупили. Но у них есть конкурент Леруа Мерлен и что-то пытался Практикер но не смог.
По состоянию на июнь 2019 года сеть Leroy Merlin в Украине достигла 5 магазинов.(4 в Киеве и 1 в Одессе). Эпицентров 73шт. О какой конкуренции речь?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:41

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:
  Zebra написав:Красиво растем по сезонной классике. Когда сливаться - я дам сигнал.


Человек аргументированно в верху пишет про 23.5

такшо разворот может быть в любое время - даже снгодня!
даже сегодня может быть минус 50 копеек и будет 27,5
вото сразу заноют все баксодержатели и буржуи!!!

За один день -50 коп быть не может. НБУ не даст.
Вот это вы истину глаголите. +50 запросто, а спуск копейками.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 23:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00
зафіксив 25% річних у грн.
сдал по 33.1, но терзают смутные сомнения ...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:03

  Proofy написав:
  flyman написав:мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00
зафіксив 25% річних у грн.
сдал по 33.1, но терзают смутные сомнения ...

я такой покупки вообще не видел.
сам взял по 28, хотя хотел евров но по 31,15 посчитал как-то дорого.
Увага, на форумі порохата цензура.
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