lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.
Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды. Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!
Qwerty написав:Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!
Останнім часом багато часу на дачі. Збирав сливи, яблука, груші, гнав, торгував акціями. Брамборі в рядку, вшехно є в порядку. Дякую за турботу. Скоро гайну на Полтавщину, через твої Лубни, подивлюся, яка в тебе вродила кукурудза, бо ти теж шось поплохєл, замість Італії та Відня по київських котлованах в гадюшниках вештаєшся. Чи не вигнала з лубенського дому жинка? Чи то для коханки підшукуєш, старий паскуднику?
Yuri_61 написав: Поздно, батенька. Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.
А некоторые еще ждут коммунизма и говорят, что при коммунизме все будет бесплатно, в т.ч. и золото.
Вы из Штатов? Так в Штатах сейчас настоящий коммунизм, правительство всем раздаёт деньги за просто так (лентяй ты или инвалид, всем раздают, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ год)
Комунізм передбачав відсутність грошей як таких! І працю по бажанню! Ось, захотіли ви попрацювати асенізатором, вам пішли назустріч і ви радо і щиро використовуєте свої навики і саме головне бажання! Це називається від кожного по здібностям, а потім ви берете собі невеличку частку суспільного блага по потребі! Здається, що ви не закінчували радянський ВУЗ, бо на державному екзамені ви повинні були ці постулати знати як «Отче наш»!