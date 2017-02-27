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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6382638363846385

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 280
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
138
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.


Шутите? Это едва ли не самый конкурентный рынок в стране, благодаря которому наша мобильная связь - в мировом ТОПе по дешевизне.

Мобильный интернет в Украине оказался самым дешёвым в Европе и 4-м по доступности в мире
https://itc.ua/news/mobilnyiy-internet- ... ti-v-mire/
zРадио
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  #<1 ... 6382638363846385
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