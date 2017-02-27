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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21
vitaliian написав: zРадио написав:
Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.
Шутите? Это едва ли не самый конкурентный рынок в стране, благодаря которому наша мобильная связь - в мировом ТОПе по дешевизне. Мобильный интернет в Украине оказался самым дешёвым в Европе и 4-м по доступности в миреhttps://itc.ua/news/mobilnyiy-internet- ... ti-v-mire/
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