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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6382638363846385

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 280
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
138
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.


Шутите? Это едва ли не самый конкурентный рынок в стране, благодаря которому наша мобильная связь - в мировом ТОПе по дешевизне.

Мобильный интернет в Украине оказался самым дешёвым в Европе и 4-м по доступности в мире
https://itc.ua/news/mobilnyiy-internet- ... ti-v-mire/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:10

zРадио операторы синхронно поднимают тарифы, синхронно у всех крупных пропали тарифные планы без абонплат, синхронно календарный месяц превратился в 4 недели. За 9 лет ни одного нового игрока на этом рынке, цена входа очень высокая. Вы не видите признаков монополий? На счёт корректности сравнения цен берите за основу соотношение средней зарплаты к тарифному плану. Абсолютные цифры ни о чём, автобус рута дешевле чем спринтер, означает ли это более конкурентную среду рынка автобусов в Украине?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:28

  Crop написав:Alex2006
Какой ЭОК на сегодня?

а какая методика подсчета ?
  Амвросий написав:
  Crop написав:Какой ЭОК на сегодня?


  Амвросий написав:липень 2020
М1 = 893583.7
М2 = 1663283.1
ЗВР = 29048.71

М1/ЗВР = 30.76
М2/ЗВР = 57.26

Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.
Идем потихоньку на 28.6

Амвросий пожалуйста расшифруйте м1 м2 и ссылку где вы их берете ?

  flyman написав:
  Alex2006 написав:
  change_pm написав:Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.

До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні...

Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чисел :) Кто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет

мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00
зафіксив 25% річних у грн.

да Вы гранд уровень Долярчика если не выше :oops:
все мои покупки валюты за два года я вношу в файл экселя, есть ячейка с сегодняшним курсом , так вот если все сейчас сдать \слить то у получиться 8% в гривне :cry: так что пока буду время от времени менять в файле цифру курса как будет хотя бы 25% в гривне по итогам двух лет будет смысл сдавать\сливать валюту
  flyman написав:Комуналка до $15, зимою трохи більше.
летом охотно верю на одного в одно\двухкомнатном хруще, но зимой явно не "трохи быльше" а еще + $50 или + $75 ну или жить при + 13 градусов в квартире ( знаю таких бабушек в центре города много - спят в пальто)
  Libo написав:
  KirillT8 написав:Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов


Пора валить? :roll:
типа рухнет ? если такой слон рухнет мало никому не покажется :o
  prodigy написав:http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-60-mln-hrn-refinans-dlya-odnoho-banku

За даними НБУ, 11 вересня він надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн)

что это нам дает ? какие выводы ?
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.
сомнительно там до недавно 75% конечных бенефициаров было из РФ, с продажей водафона по моему казахам стало чуть получше. Еще Киевстар не зря называли Кучмастаром долгое время , из за хозяина Пинчука ( тогда , сейчас не знаю) . НУ с натяжкой такой пример сойдет. ИМХО Монопольный сговор Водафон\КС не доказали только из за больших чемоданов денег
Востаннє редагувалось yama в Вів 15 вер, 2020 01:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 01:38

  vitaliian написав:zРадио операторы синхронно поднимают тарифы, синхронно у всех крупных пропали тарифные планы без абонплат, синхронно календарный месяц превратился в 4 недели. За 9 лет ни одного нового игрока на этом рынке, цена входа очень высокая. Вы не видите признаков монополий? На счёт корректности сравнения цен берите за основу соотношение средней зарплаты к тарифному плану. Абсолютные цифры ни о чём, автобус рута дешевле чем спринтер, означает ли это более конкурентную среду рынка автобусов в Украине?


Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная. Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран. Пока развитие 3G и 4G блокировалось государством, было отставание по технологии, сейчас выравниваемся - в городах уже, на остальной территории на очереди.

А по поводу синхронизации предложений - ну так это обычный караоке-капитализм. Удачные решения всегда копируются. То, что производители молока перешли сначала с 1 л на 950 мл, потом с 950 мл на 900 и т.д. (уже 820 есть :mrgreen: ) - это тоже признак монополии? Нет, разумеется. Монополия - это когда ни у кого ничего копировать не приходится... смысла нет - повышаешь тарифы (на газ и тепло, например) в 11 раз, и ни на кого не оглядываешься, потому что альтернативы нет!
zРадио
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