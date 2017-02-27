Шутите? Это едва ли не самый конкурентный рынок в стране, благодаря которому наша мобильная связь - в мировом ТОПе по дешевизне.
Мобильный интернет в Украине оказался самым дешёвым в Европе и 4-м по доступности в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 вер, 2020 00:21
Шутите? Это едва ли не самый конкурентный рынок в стране, благодаря которому наша мобильная связь - в мировом ТОПе по дешевизне.
Мобильный интернет в Украине оказался самым дешёвым в Европе и 4-м по доступности в мире
Додано: Вів 15 вер, 2020 01:10
zРадио операторы синхронно поднимают тарифы, синхронно у всех крупных пропали тарифные планы без абонплат, синхронно календарный месяц превратился в 4 недели. За 9 лет ни одного нового игрока на этом рынке, цена входа очень высокая. Вы не видите признаков монополий? На счёт корректности сравнения цен берите за основу соотношение средней зарплаты к тарифному плану. Абсолютные цифры ни о чём, автобус рута дешевле чем спринтер, означает ли это более конкурентную среду рынка автобусов в Украине?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 15 вер, 2020 01:28
а какая методика подсчета ?
Амвросий пожалуйста расшифруйте м1 м2 и ссылку где вы их берете ?
да Вы гранд уровень Долярчика если не выше
все мои покупки валюты за два года я вношу в файл экселя, есть ячейка с сегодняшним курсом , так вот если все сейчас сдать \слить то у получиться 8% в гривне так что пока буду время от времени менять в файле цифру курса как будет хотя бы 25% в гривне по итогам двух лет будет смысл сдавать\сливать валюту
летом охотно верю на одного в одно\двухкомнатном хруще, но зимой явно не "трохи быльше" а еще + $50 или + $75 ну или жить при + 13 градусов в квартире ( знаю таких бабушек в центре города много - спят в пальто)
типа рухнет ? если такой слон рухнет мало никому не покажется
что это нам дает ? какие выводы ?
сомнительно там до недавно 75% конечных бенефициаров было из РФ, с продажей водафона по моему казахам стало чуть получше. Еще Киевстар не зря называли Кучмастаром долгое время , из за хозяина Пинчука ( тогда , сейчас не знаю) . НУ с натяжкой такой пример сойдет. ИМХО Монопольный сговор Водафон\КС не доказали только из за больших чемоданов денег
Востаннє редагувалось yama в Вів 15 вер, 2020 01:54, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 15 вер, 2020 01:38
Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная. Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран. Пока развитие 3G и 4G блокировалось государством, было отставание по технологии, сейчас выравниваемся - в городах уже, на остальной территории на очереди.
А по поводу синхронизации предложений - ну так это обычный караоке-капитализм. Удачные решения всегда копируются. То, что производители молока перешли сначала с 1 л на 950 мл, потом с 950 мл на 900 и т.д. (уже 820 есть ) - это тоже признак монополии? Нет, разумеется. Монополия - это когда ни у кого ничего копировать не приходится... смысла нет - повышаешь тарифы (на газ и тепло, например) в 11 раз, и ни на кого не оглядываешься, потому что альтернативы нет!
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