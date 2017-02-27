Додано: Вів 15 вер, 2020 01:28

Crop написав: Alex2006

Какой ЭОК на сегодня? Какой ЭОК на сегодня?

Амвросий написав: Crop написав: Какой ЭОК на сегодня? Какой ЭОК на сегодня?



Амвросий написав: липень 2020

М1 = 893583.7

М2 = 1663283.1

ЗВР = 29048.71



М1/ЗВР = 30.76

М2/ЗВР = 57.26



Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.

Идем потихоньку на 28.6 липень 2020М1 = 893583.7М2 = 1663283.1ЗВР = 29048.71М1/ЗВР = 30.76М2/ЗВР = 57.26Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно.Идем потихоньку на 28.6

flyman написав: Alex2006 написав: change_pm написав: Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.



До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні... Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні...

Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чисел Кто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чиселКто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет

мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00

зафіксив 25% річних у грн. мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00зафіксив 25% річних у грн.

flyman написав: Комуналка до $15, зимою трохи більше. Комуналка до $15, зимою трохи більше.

Libo написав: KirillT8 написав: Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов

Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов



Пора валить? Пора валить?

prodigy написав: http://finbalance.com.ua/news/nbu-nadav-60-mln-hrn-refinans-dlya-odnoho-banku



За даними НБУ, 11 вересня він надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн) За даними НБУ, 11 вересня він надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн)

vitaliian написав: zРадио написав: Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете? Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете? наверное мобильных операторов. наверное мобильных операторов.

а какая методика подсчета ?пожалуйста расшифруйте м1 м2 и ссылку где вы их берете ?да Вы гранд уровень Долярчика если не вышевсе мои покупки валюты за два года я вношу в файл экселя, есть ячейка с сегодняшним курсом , так вот если все сейчас сдать \слить то у получиться 8% в гривнетак что пока буду время от времени менять в файле цифру курса как будет хотя бы 25% в гривне по итогам двух лет будет смысл сдавать\сливать валютулетом охотно верю на одного в одно\двухкомнатном хруще, но зимой явно не "трохи быльше" а еще + $50 или + $75 ну или жить при + 13 градусов в квартире ( знаю таких бабушек в центре города много - спят в пальто)типа рухнет ? если такой слон рухнет мало никому не покажетсячто это нам дает ? какие выводы ?сомнительно там до недавно 75% конечных бенефициаров было из РФ, с продажей водафона по моему казахам стало чуть получше. Еще Киевстар не зря называли Кучмастаром долгое время , из за хозяина Пинчука ( тогда , сейчас не знаю) . НУ с натяжкой такой пример сойдет. ИМХО Монопольный сговор Водафон\КС не доказали только из за больших чемоданов денег