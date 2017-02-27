zРадио операторы синхронно поднимают тарифы, синхронно у всех крупных пропали тарифные планы без абонплат, синхронно календарный месяц превратился в 4 недели. За 9 лет ни одного нового игрока на этом рынке, цена входа очень высокая. Вы не видите признаков монополий? На счёт корректности сравнения цен берите за основу соотношение средней зарплаты к тарифному плану. Абсолютные цифры ни о чём, автобус рута дешевле чем спринтер, означает ли это более конкурентную среду рынка автобусов в Украине?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно. Идем потихоньку на 28.6
Амвросий пожалуйста расшифруйте м1 м2 и ссылку где вы их берете ?
flyman написав:
Alex2006 написав:
change_pm написав:Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.
До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні...
Не факт, что все будут дисциплинированно ждать 20-х чисел Кто-то может сделать фальш-старт и начать сливаться уже на этой неделе, тогда никаких 28.50 уже не будет
мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00 зафіксив 25% річних у грн.
да Вы гранд уровень Долярчика если не выше все мои покупки валюты за два года я вношу в файл экселя, есть ячейка с сегодняшним курсом , так вот если все сейчас сдать \слить то у получиться 8% в гривне так что пока буду время от времени менять в файле цифру курса как будет хотя бы 25% в гривне по итогам двух лет будет смысл сдавать\сливать валюту
flyman написав:Комуналка до $15, зимою трохи більше.
летом охотно верю на одного в одно\двухкомнатном хруще, но зимой явно не "трохи быльше" а еще + $50 или + $75 ну или жить при + 13 градусов в квартире ( знаю таких бабушек в центре города много - спят в пальто)
Libo написав:
KirillT8 написав:Совет по финансовой стабильности утвердил вхождение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов
Пора валить?
типа рухнет ? если такой слон рухнет мало никому не покажется
За даними НБУ, 11 вересня він надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн)
что это нам дает ? какие выводы ?
vitaliian написав:
zРадио написав:Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.
сомнительно там до недавно 75% конечных бенефициаров было из РФ, с продажей водафона по моему казахам стало чуть получше. Еще Киевстар не зря называли Кучмастаром долгое время , из за хозяина Пинчука ( тогда , сейчас не знаю) . НУ с натяжкой такой пример сойдет. ИМХО Монопольный сговор Водафон\КС не доказали только из за больших чемоданов денег
Востаннє редагувалось yama в Вів 15 вер, 2020 01:54, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:zРадио операторы синхронно поднимают тарифы, синхронно у всех крупных пропали тарифные планы без абонплат, синхронно календарный месяц превратился в 4 недели. За 9 лет ни одного нового игрока на этом рынке, цена входа очень высокая. Вы не видите признаков монополий? На счёт корректности сравнения цен берите за основу соотношение средней зарплаты к тарифному плану. Абсолютные цифры ни о чём, автобус рута дешевле чем спринтер, означает ли это более конкурентную среду рынка автобусов в Украине?
Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная. Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран. Пока развитие 3G и 4G блокировалось государством, было отставание по технологии, сейчас выравниваемся - в городах уже, на остальной территории на очереди.
А по поводу синхронизации предложений - ну так это обычный караоке-капитализм. Удачные решения всегда копируются. То, что производители молока перешли сначала с 1 л на 950 мл, потом с 950 мл на 900 и т.д. (уже 820 есть ) - это тоже признак монополии? Нет, разумеется. Монополия - это когда ни у кого ничего копировать не приходится... смысла нет - повышаешь тарифы (на газ и тепло, например) в 11 раз, и ни на кого не оглядываешься, потому что альтернативы нет!
vitaliian написав:по чудо совпадению энергетика - монополии гмк - монополии крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии жд транспорт - монополия внутренний авиа транспорт - монополии химпром - монополии
а потом удивляются что налогов собрать не могут не будут монополии платить налоги!
АПК тоже можно считать монопольным - 70% всей с/х земли эксплуатируется юрлицами с банком более 10 тыс га на каждого. Если АМКУ-шное определение (>25% рынка) и нельзя впаять, то говорить о чрезмерной концентрации рынка - очень даже.
когда переходим к реальной экономике, какой-то треш начинается(((
Предпосылок для значительного изменения курса пока не видно. Идем потихоньку на 28.6
Амвросий пожалуйста расшифруйте м1 м2 и ссылку где вы их берете ?
vitaliian написав:
zРадио написав:Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете?
наверное мобильных операторов.
сомнительно там до недавно 75% конечных бенефициаров было из РФ, с продажей водафона по моему казахам стало чуть получше. Еще Киевстар не зря называли Кучмастаром долгое время , из за хозяина Пинчука ( тогда , сейчас не знаю) . НУ с натяжкой такой пример сойдет. ИМХО Монопольный сговор Водафон\КС не доказали только из за больших чемоданов денег
М1 и М2 из отчет НБУ, соотношение с ЗВР - просто математика.
Киевстар - раньше были Фридман (Альфа) и норвежцы, сейчас основной Фридман. Водафон - тоже иностранцы. Украинского мало(((
С одной стороны олигополия, с другой стороны - тарифы реально низкие. доход в грн, а все оборудование - импортное - тоже вилка
vitaliian написав:крупный ритейл сегмента diy (эпицентр, новая линия)- монополии
Интересно, а IKEA в Швеции тоже монополия? Если да, то это плохо? Не должно быть ИКЕЙ?
А зачем сравнивать уй с пальцем? Какие украинские монополии, сложившиеся рыночным путем, вы знаете? Я - ни одной. Либо они природные (УЗ, УП, УТ, Нефтегаз...), либо сконцентрированы с помощью прихватизации и рейдерства (Метинвест, ДТЭК, Эпицентр, ТЕДИС...).
Монополий, заслуживших и удерживающих свое положение с помощью идей и технологий, у нас нет. По крайней мере в большом бизнесе. Внутри маленьких рынков может и есть, но на языке ничего не крутится.
А еще важно принимать во внимание, против кого направлена рыночная власть. Какой-нибудь Airbus, или упомянутая вами IKEA стригут преимущественно иностранцев. А наши монополисты - исключительно украинцев. Никто из них и близко не обладает монопольной силой, чтобы диктовать условия на внешних рынках, только на внутреннем. Опять же - потому что нерыночные!
в Украине вообще проблемы с отраслями, где идеи и технологии(((
в АПК - МХП - курятина, Кернел - подсолнечное масло - вновь созданные в ритейле - АТБ и Фоззи
и вообще-то задача развивать не монопольный бизнес, а те, которые генерят ноу-хау