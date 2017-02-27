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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6384638563866387>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:По состоянию на июнь 2019 года сеть Leroy Merlin в Украине достигла 5 магазинов.(4 в Киеве и 1 в Одессе). Эпицентров 73шт. О какой конкуренции речь?

Мы ж на бетонной ветке уже приняли аксиому что кроме Киева нигде жизни нет.
Киев - основной рынок.
В Киеве вот уже 5-й их магазин открылся. У Эпицентра в Киеве их 7.
Так что в Киеве они вполне себе конкуренты друг другу, но Эпицентр объективно лучше и даже сомнительная репутация господ Герег не останавливает публику от покупок именно в Эпицентре. Ну удобно и хорошо там, что поделать)
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:46

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-40:

Харьков 28.00..28.02 - 28.05..28.08
Сумы 27.95 - 28.10
Полтава 27.97 - 28.08
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная.
если строго рассматривать услугу то из точки а в точку б рута и спринтер вас привезёт одинаково, только рута покрашена веником и склеена из дешманских материалов, что унижает мои эстетические ощущения. Для хозяина бизнеса рута - низколиквидное ведро с болтами, но окупает она себя быстрее чем спринтер, потому что благодаря монополиям аналогов за такую цену нет. Спринтер можно продать в 20ти летнем возрасте, от руты через 20 лет останется только пластик, остальное сгниёт. Но на 20 лет вперёд у нас бизнес никто не планирует.

я кстати поэтому сторонник сильной гривны, чем сильнее гривна тем меньше разных рут на дорогах и больше нормальной техники.
  zРадио написав:Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран

Про моб.связь. В Киеве есть места где лайф не ловит даже голос, по трассам нет покрытия 3G, что уж говорить про поля. На водафон я в вечной обиде и 6 лет их услугами не пользуюсь. Киевстар получается дороже лайфа в 2 раза. Больше всего раздражает отсутствие гарантий что ваш тариф проживёт хотя бы год. Меня так кинул мтс, закрыв мой тариф предложил платный переход в другой, я перешёл но вскоре мтс закрыл и его. Этот беспредел можно назвать низким качеством услуг?
  Shaman написав:в АПК все норм с концентрацией, очень много мелких
я тоже думаю что апк и "услуги" пока ещё те отрасли где может заработать пэрэсичный. Берите землю в аренду и выращивайте на ней хочешь скот, хочешь масличные культуры.
  Shaman написав:Вы удивитесь, но все вышеперечисленные категории - одни из крупнейших налогоплательщиков
один атб уничтожает 3 мелких магазина в районе, посчитайте сколько налогов бы заплатило 3000 магазинов даже оформленных на фоп, в каждом из которых работает по 2-4 продавца, бухалтер, сторож и грузчик. Туда же рабочие места и конкурентные зарплаты.

Но весь ритейл я монополией не называл бы, у них плотная конкуренция между собой. А мелких они наполовину уничтожили. В таких городах как Кропивницкий на удивление мало сетевых супермаркетов зато процветают маленькие магазинчики и фирменная торговля местных производителей колбасы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:20

  Patrick написав:Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-40:

Харьков 28.00..28.02 - 28.05..28.08
Сумы 27.95 - 28.10
Полтава 27.97 - 28.08


что то уверенного пробоя 28 нет.
будет откат?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:25

  vitaliian написав:Про моб.связь. В Киеве есть места где лайф не ловит даже голос, по трассам нет покрытия 3G, что уж говорить про поля. На водафон я в вечной обиде и 6 лет их услугами не пользуюсь. Киевстар получается дороже лайфа в 2 раза. Больше всего раздражает отсутствие гарантий что ваш тариф проживёт хотя бы год. Меня так кинул мтс, закрыв мой тариф предложил платный переход в другой, я перешёл но вскоре мтс закрыл и его. Этот беспредел можно назвать низким качеством услуг?

Ну так классика: пользуемся дешманским оператором -- получаем фиговое качество.
Что является проблемами конкретного индейца.
На контракте тарифы десятилетиями "живут". А то, что бесплатный кофе на "горячке" с доставкой заказать нельзя -- не раздражает? -- где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится?
КМК -- нет, но "на вкус и цвет все фломастеры -- разные"...
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится?
заключая банковский депозит или договор аренды я знаю какая ставка зафиксирована на какой срок. С моб. операторами такого нет, вам могут поднять прайс в любой момент. Вы считаете что с точки зрения прав потребителя это нормально? Спасибо что перенос номера родили, до этого было настоящее крепостное право, к номеру как правило привязаны деловые контакты, банковские счета и абонент становился рабом своего оператора.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:35

Давно не был на валютной ветке форума... Полная деградация, как по участникам, так и по уровню обсуждения. Так, флудильня незамысловатая осталась вместо финансового форума на этом сайте...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:36

  GUD написав:Давно не был на валютной ветке форума... Полная деградация, как по участникам, так и по уровню обсуждения. Так, флудильня незамысловатая осталась вместо финансового форума на этом сайте...

это проекция ваших внутренних процессов. Деградация не больше чем везде.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:37

  vitaliian написав:
  _hunter написав:где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится?
заключая банковский депозит или договор аренды я знаю какая ставка зафиксирована на какой срок. С моб. операторами такого нет, вам могут поднять прайс в любой момент.

Ну так заключите контракт с оператором. Какое-то притянутое за уши нытьё. Эпицентр не такой, связь в Америке лучше (хотя все знают что со связью там не очень хорошо). Везде хорошо где нас нет.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:42

  Shaman написав:когда переходим к реальной экономике, какой-то треш начинается(((

https://latifundist.com/rating/top100#294
можете сложить - у компаний > 10 тыс га - около 20-25%. всего земельный банк - 42 млн га.

в АПК все норм с концентрацией, очень много мелких


Я не писал "компаний", я писал "юрлиц" - будьте внимательнее. Не забывайте про государство, являющееся крупнейшим монополистом
zРадио
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