vitaliian написав:По состоянию на июнь 2019 года сеть Leroy Merlin в Украине достигла 5 магазинов.(4 в Киеве и 1 в Одессе). Эпицентров 73шт. О какой конкуренции речь?
Мы ж на бетонной ветке уже приняли аксиому что кроме Киева нигде жизни нет. Киев - основной рынок. В Киеве вот уже 5-й их магазин открылся. У Эпицентра в Киеве их 7. Так что в Киеве они вполне себе конкуренты друг другу, но Эпицентр объективно лучше и даже сомнительная репутация господ Герег не останавливает публику от покупок именно в Эпицентре. Ну удобно и хорошо там, что поделать)
zРадио написав:Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная.
если строго рассматривать услугу то из точки а в точку б рута и спринтер вас привезёт одинаково, только рута покрашена веником и склеена из дешманских материалов, что унижает мои эстетические ощущения. Для хозяина бизнеса рута - низколиквидное ведро с болтами, но окупает она себя быстрее чем спринтер, потому что благодаря монополиям аналогов за такую цену нет. Спринтер можно продать в 20ти летнем возрасте, от руты через 20 лет останется только пластик, остальное сгниёт. Но на 20 лет вперёд у нас бизнес никто не планирует.
я кстати поэтому сторонник сильной гривны, чем сильнее гривна тем меньше разных рут на дорогах и больше нормальной техники.
zРадио написав:Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран
Про моб.связь. В Киеве есть места где лайф не ловит даже голос, по трассам нет покрытия 3G, что уж говорить про поля. На водафон я в вечной обиде и 6 лет их услугами не пользуюсь. Киевстар получается дороже лайфа в 2 раза. Больше всего раздражает отсутствие гарантий что ваш тариф проживёт хотя бы год. Меня так кинул мтс, закрыв мой тариф предложил платный переход в другой, я перешёл но вскоре мтс закрыл и его. Этот беспредел можно назвать низким качеством услуг?
Shaman написав:в АПК все норм с концентрацией, очень много мелких
я тоже думаю что апк и "услуги" пока ещё те отрасли где может заработать пэрэсичный. Берите землю в аренду и выращивайте на ней хочешь скот, хочешь масличные культуры.
Shaman написав:Вы удивитесь, но все вышеперечисленные категории - одни из крупнейших налогоплательщиков
один атб уничтожает 3 мелких магазина в районе, посчитайте сколько налогов бы заплатило 3000 магазинов даже оформленных на фоп, в каждом из которых работает по 2-4 продавца, бухалтер, сторож и грузчик. Туда же рабочие места и конкурентные зарплаты.
Но весь ритейл я монополией не называл бы, у них плотная конкуренция между собой. А мелких они наполовину уничтожили. В таких городах как Кропивницкий на удивление мало сетевых супермаркетов зато процветают маленькие магазинчики и фирменная торговля местных производителей колбасы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Про моб.связь. В Киеве есть места где лайф не ловит даже голос, по трассам нет покрытия 3G, что уж говорить про поля. На водафон я в вечной обиде и 6 лет их услугами не пользуюсь. Киевстар получается дороже лайфа в 2 раза. Больше всего раздражает отсутствие гарантий что ваш тариф проживёт хотя бы год. Меня так кинул мтс, закрыв мой тариф предложил платный переход в другой, я перешёл но вскоре мтс закрыл и его. Этот беспредел можно назвать низким качеством услуг?
Ну так классика: пользуемся дешманским оператором -- получаем фиговое качество. Что является проблемами конкретного индейца. На контракте тарифы десятилетиями "живут". А то, что бесплатный кофе на "горячке" с доставкой заказать нельзя -- не раздражает? -- где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится? КМК -- нет, но "на вкус и цвет все фломастеры -- разные"...
_hunter написав:где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится?
заключая банковский депозит или договор аренды я знаю какая ставка зафиксирована на какой срок. С моб. операторами такого нет, вам могут поднять прайс в любой момент. Вы считаете что с точки зрения прав потребителя это нормально? Спасибо что перенос номера родили, до этого было настоящее крепостное право, к номеру как правило привязаны деловые контакты, банковские счета и абонент становился рабом своего оператора.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat