Додано: Вів 15 вер, 2020 10:04

zРадио написав: Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная. Стоп-стоп-стоп, мы здесь получаем точно такую же услугу, как и те, кто платит за нее в 15 раз больше - аналогия с рутой и спринтером явно неуместная.

zРадио написав: Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран Качество услуг у нас не хуже, чем в большинстве развитых стран

Shaman написав: в АПК все норм с концентрацией, очень много мелких в АПК все норм с концентрацией, очень много мелких

Shaman написав: Вы удивитесь, но все вышеперечисленные категории - одни из крупнейших налогоплательщиков Вы удивитесь, но все вышеперечисленные категории - одни из крупнейших налогоплательщиков

если строго рассматривать услугу то из точки а в точку б рута и спринтер вас привезёт одинаково, только рута покрашена веником и склеена из дешманских материалов, что унижает мои эстетические ощущения. Для хозяина бизнеса рута - низколиквидное ведро с болтами, но окупает она себя быстрее чем спринтер, потому что благодаря монополиям аналогов за такую цену нет. Спринтер можно продать в 20ти летнем возрасте, от руты через 20 лет останется только пластик, остальное сгниёт. Но на 20 лет вперёд у нас бизнес никто не планирует.я кстати поэтому сторонник сильной гривны, чем сильнее гривна тем меньше разных рут на дорогах и больше нормальной техники.Про моб.связь. В Киеве есть места где лайф не ловит даже голос, по трассам нет покрытия 3G, что уж говорить про поля. На водафон я в вечной обиде и 6 лет их услугами не пользуюсь. Киевстар получается дороже лайфа в 2 раза. Больше всего раздражает отсутствие гарантий что ваш тариф проживёт хотя бы год. Меня так кинул мтс, закрыв мой тариф предложил платный переход в другой, я перешёл но вскоре мтс закрыл и его. Этот беспредел можно назвать низким качеством услуг?я тоже думаю что апк и "услуги" пока ещё те отрасли где может заработать пэрэсичный. Берите землю в аренду и выращивайте на ней хочешь скот, хочешь масличные культуры.один атб уничтожает 3 мелких магазина в районе, посчитайте сколько налогов бы заплатило 3000 магазинов даже оформленных на фоп, в каждом из которых работает по 2-4 продавца, бухалтер, сторож и грузчик. Туда же рабочие места и конкурентные зарплаты.Но весь ритейл я монополией не называл бы, у них плотная конкуренция между собой. А мелких они наполовину уничтожили. В таких городах как Кропивницкий на удивление мало сетевых супермаркетов зато процветают маленькие магазинчики и фирменная торговля местных производителей колбасы.