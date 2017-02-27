sailed написав:Ну так заключите контракт с оператором. Какое-то надуманное нытьё. Эпицентр не такой, связь в Америке лучше (хотя все знают что со связью там не очень хорошо). Везде хорошо где нас нет.
Эпицентр такой, но он монополист. Связь меня в принципе устраивает, 3g на трассе в штатных ситуациях не нужен, всегда есть альтернатива Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar. Не устраивает бесправие потребителя припейда в частности навязывание надуманных условий, например что расчётный период это 4 недели. Если вы считаете нормой когда вас честно наёживают, то я нет, причём тут нытьё? Пусть делают абонку кратную одному дню, но зачем искажать понятие календарного месяца, особенно неудобно если вы ведёте учет расходов помесячно и на какой-то период приходятся 2 абонплаты вместо одной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
_hunter написав:где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится?
заключая банковский депозит или договор аренды я знаю какая ставка зафиксирована на какой срок. С моб. операторами такого нет, вам могут поднять прайс в любой момент. Вы считаете что с точки зрения прав потребителя это нормально? Спасибо что перенос номера родили, до этого было настоящее крепостное право, к номеру как правило привязаны деловые контакты, банковские счета и абонент становился рабом своего оператора.
Я же про договор и писал: на год (на время действия договора) "жизнь" тарифа прогарантировать можно. А пре-пейд -- весь его смысл: на следующий месяц никто никому ничего не должен.
А перенос номера родили потому, что он уже нафиг никому не нужен: все контакты давно уже в месенджерах, "банковские счета" переводятся на другой номер за 5 минут максимум.
sailed написав:Ну так заключите контракт с оператором. Какое-то надуманное нытьё. Эпицентр не такой, связь в Америке лучше (хотя все знают что со связью там не очень хорошо). Везде хорошо где нас нет.
Эпицентр такой, но он монополист. Связь меня в принципе устраивает, 3g на трассе в штатных ситуациях не нужен, всегда есть альтернатива Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar. Не устраивает бесправие потребителя в частности навязывания условий, например что расчётный период это 4 недели. Если вы считаете нормой когда вас честно наёживают, то я нет, причём тут нытьё?