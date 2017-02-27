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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6384638563866387

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Ну так заключите контракт с оператором. Какое-то надуманное нытьё. Эпицентр не такой, связь в Америке лучше (хотя все знают что со связью там не очень хорошо). Везде хорошо где нас нет.
Эпицентр такой, но он монополист. Связь меня в принципе устраивает, 3g на трассе в штатных ситуациях не нужен, всегда есть альтернатива Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar. Не устраивает бесправие потребителя припейда в частности навязывание надуманных условий, например что расчётный период это 4 недели. Если вы считаете нормой когда вас честно наёживают, то я нет, причём тут нытьё? Пусть делают абонку кратную одному дню, но зачем искажать понятие календарного месяца, особенно неудобно если вы ведёте учет расходов помесячно и на какой-то период приходятся 2 абонплаты вместо одной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:46

  vitaliian написав:
  _hunter написав:где в рекламе (или хоть еще где) хоть слово о сроке жизни тарифа говорится?
заключая банковский депозит или договор аренды я знаю какая ставка зафиксирована на какой срок. С моб. операторами такого нет, вам могут поднять прайс в любой момент. Вы считаете что с точки зрения прав потребителя это нормально? Спасибо что перенос номера родили, до этого было настоящее крепостное право, к номеру как правило привязаны деловые контакты, банковские счета и абонент становился рабом своего оператора.

Я же про договор и писал: на год (на время действия договора) "жизнь" тарифа прогарантировать можно.
А пре-пейд -- весь его смысл: на следующий месяц никто никому ничего не должен.

А перенос номера родили потому, что он уже нафиг никому не нужен: все контакты давно уже в месенджерах, "банковские счета" переводятся на другой номер за 5 минут максимум.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:48

  vitaliian написав:
  sailed написав:Ну так заключите контракт с оператором. Какое-то надуманное нытьё. Эпицентр не такой, связь в Америке лучше (хотя все знают что со связью там не очень хорошо). Везде хорошо где нас нет.
Эпицентр такой, но он монополист. Связь меня в принципе устраивает, 3g на трассе в штатных ситуациях не нужен, всегда есть альтернатива Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar. Не устраивает бесправие потребителя в частности навязывания условий, например что расчётный период это 4 недели. Если вы считаете нормой когда вас честно наёживают, то я нет, причём тут нытьё?

на Водафон-е -- именно месяц.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:на Водафон-е -- именно месяц.
респект ему за это.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:56

vitaliian
от в тому числі і через таких як ви і деградував фінансовий форум...
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