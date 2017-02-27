sailed написав:Ну так заключите контракт с оператором. Какое-то надуманное нытьё. Эпицентр не такой, связь в Америке лучше (хотя все знают что со связью там не очень хорошо). Везде хорошо где нас нет.
Эпицентр такой, но он монополист. Связь меня в принципе устраивает, 3g на трассе в штатных ситуациях не нужен, всегда есть альтернатива Iridium, Inmarsat, Thuraya, Globalstar. Не устраивает бесправие потребителя в частности навязывания условий, например что расчётный период это 4 недели. Если вы считаете нормой когда вас честно наёживают, то я нет, причём тут нытьё?
GUD написав:Давно не был на валютной ветке форума... Полная деградация, как по участникам, так и по уровню обсуждения. Так, флудильня незамысловатая осталась вместо финансового форума на этом сайте...
Нічого дивного. Так завжди було і є. І не тільки на цьому форумі. Коли хтось досягає якогось певного рівня знань чи досвіду він усвідомлює істину, що витрачати свій час на пояснення для тих хто не хоче слухати або слухає тільки заради того, щоб заперечити - це марна трата часу. І коли в політиці чи бізнесі ці труди винагороджуються владою або матеріально, то на форумі змісту цим займатись на постійній основі не має. Тому з часом більшість цікавих авторів звідси йде. Це нормальний процес. Не дивуйтесь.
У Франківську спробували зранку купляти долар по 27,8, але станом на зараз вже підняли прийом 27,9. Продають по 28,05. А які у вас курси та місто?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
дядя Caша написав: in memory of US Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0336(0,0513). ВПАЛИ. Йшло догори по 3,36 копійки за добу. Це більше ніж в 1,5 рази повільніше ніж росло тижнем раніше. Росло увесь тиждень. І таки так росте 13 добу поспіль.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0070(+0,0067). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,70 копійки за добу. Це на 3 сотих копійки швидше. Потяг собі йде і йде на Богодухів, ще трошки й прискорився...
Повні оберти МБ за тиждень 1512,2589(1548,1291) млн. долярів. Трошки припали. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень знову впали і склали 302,45 (309,63) млн.дол. При сталому падінні гривні увесь тиждень притримують продаж валюти, а недолугі купівлі НБУ тільки ще й підштовхують падіння обсягів. Невже НБУ не розуміє що своїми діями він сповільнює бізнес активність на теренах України? Як на мене є відкладена пропозиція доляра. Ну і зрозуміло, що середні за добу оберти меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 357,40 (359,04) млн. грн., які теж впалили. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0221(27,7979) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,4147 (26,3794) грн./дол. І це на 1,61(1,42) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 6,08(5,38) відсотка. Знову виросли!
Доляр по року перекуплено на 1,61 гривні! Якщо перекуплено, та ще й штучно, завдяки НБУ, то я по троху продаю. Приход в долярі йде на життя.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,8217 (27,6492) грн./$. ВИРОСЛИ. Ростемо четвертийй тиждень поспіль і тринадцять днів без зупинок, за що "вельми дякуємо" нашому НБУ.
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,8217 грн./дол.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.