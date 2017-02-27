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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6385638663876388

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:35

  change_pm написав:
  zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че? :lol:

Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...

Где "обізцінення" доллара? :shock: В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?

Через плечо!

Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...

Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...

Ось, наприклад:
- Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП?
- Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі?
- Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи?
- Які думки стососно виходів з цієї кризи?

Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!

Саундз гуд :?:


Оставил в воскресенье без ответа - уж извини, слишком нескромной была просьба (ни много ни мало, написать научную работу :D ).

На это я пойтить не готов (с) Но будем есть слона по частям - поставим точку в вопросе долларовой инфляции.

Задумайся, что служило ключевой ее причиной... Ответ - удорожание сырья! Я неспроста акцентировал на том, что коммоды так и не восстановились после кризиса 2008-2009 гг, хотя долларовой массы стало много больше. Ликвидность абсорбируют технологии, и только они. Золото растет по другой причине, о которой я тоже говорил еще в апреле 2019-го - Базель-3, позволяющий 100%-ную эмиссию фиатных денег под наличествующий резерв монетарного золота (до марта 2019-го - лишь 50-ную). А больше, собственно, ничего и не растет.

Блумберг вообще громко называет нынешнюю депрессию концом эры коммодов. Сегодня их относительная ценность - в нижней точке за более, чем 50 лет. Именно поэтому ФРС меняет подходы к таргетированию инфляции - ценовые шоки по базовым потребительским продуктам в прошлом. Пузыри будут надуваться лишь в отраслях высоких технологий.

Зображення

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... ium-europe

Собственно, предпосылки к этому уже 10 лет как формировались. Посмотри, кто в ТОПе и по капитализации, и по резервам денежных средств - технологические компании. Причем только они - это т.н. инновационная сверхприбыль. Сырьевики и FMCG позорно выбыли из этого уважаемого списка и вряд ли когда-либо туда вернутся... На простых продуктах и услугах ценник уже не влепишь и состояния уже сделаешь - долгосрочные дефициты навсегда преодолены...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:38

27.97-28.02/28.07-28.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:45

Межбанк 28.07-28.09 покупашки ждут выхода НБУ.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Базель-3, позволяющий 100%-ную эмиссию фиатных денег под наличествующий резерв монетарного золота (до марта 2019-го - лишь 50-ную). А больше, собственно, ничего и не растет.

Серебро хоть и коммод, и в Базель-3 не входит. Тогда почему так подорожало?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:51

Межбанк
12:15
Прошла сделка по 28,09. Покупатели начинают паниковать.
andrein
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Пивденный покупка
Usd 28.04
Euro 33.20
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:00

  flyman написав:мабуть я фальш-стартанув, здав "на хліб" 100 євро за 33.00
зафіксив 25% річних у грн.

Сьогодні усреднився:
€200 33,1
$100 27,95

Долар куплений на НР по 24.6 дав за 9.5 міс. 19.2% річних, що еквівалентно 23.9% у грн. до оподаткування
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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