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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6386638763886389

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:42

И что (не) удивительно, НБУ в плюсе по покупке валюты, тем самым толкает котировки вверх.
xsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:43

за вчера нерезы скинули 0,4 млрд грн овдп
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:56

Зарплати наглядовим радам, Суркіси, НАБУ: Марченко розповів, що цікавить МВФ
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/15/665110/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 13:56

У Кабміні очікують від Нацбанку перерахування у держказну не менше 33 млрд грн відповідно до проєкту держбюджету на 2021 рік.

Відповідно до проєкту держбюджету, опублікуваному на сайті Ради, кошти мають бути перераховані до держбюджету відповідно до графіка, який встановлює Мінфін.

Зазначимо, що сума в 33 млрд грн - на 9,7 млрд грн або на 22,8% менше, ніж НБУ перерахував у 2020 році. При цьому, відрахування Нацбанку до бюджету скорочуються уже декілька років.

Так, у держбюджеті на 2020 рік було закладено сплату НБУ не менше 42,7 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.

На МБ аккурат в середине обеда, 13-30, кто-то с продажей выходил и цена корректировалась к 28,08, но сейчас снова поднялась до 28.10.
До 28.30 могут и не дотянуть.
На недельном графике RSI почти 69, то есть у верхней границы. Именно с этого уровня 20 июля началась коррекция.
На дневном графике RSI 75, то есть гривна в зоне перепроданности.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:10

  zРадио написав:
  change_pm написав:
  zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че? :lol:

Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...

Где "обізцінення" доллара? :shock: В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?

Через плечо!

Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...

Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...

Ось, наприклад:
- Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП?
- Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі?
- Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи?
- Які думки стососно виходів з цієї кризи?

Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!

Саундз гуд :?:


Оставил в воскресенье без ответа - уж извини, слишком нескромной была просьба (ни много ни мало, написать научную работу :D ).

На это я пойтить не готов (с) Но будем есть слона по частям - поставим точку в вопросе долларовой инфляции.

Задумайся, что служило ключевой ее причиной... Ответ - удорожание сырья! Я неспроста акцентировал на том, что коммоды так и не восстановились после кризиса 2008-2009 гг, хотя долларовой массы стало много больше. Ликвидность абсорбируют технологии, и только они. Золото растет по другой причине, о которой я тоже говорил еще в апреле 2019-го - Базель-3, позволяющий 100%-ную эмиссию фиатных денег под наличествующий резерв монетарного золота (до марта 2019-го - лишь 50-ную). А больше, собственно, ничего и не растет.

Блумберг вообще громко называет нынешнюю депрессию концом эры коммодов. Сегодня их относительная ценность - в нижней точке за более, чем 50 лет. Именно поэтому ФРС меняет подходы к таргетированию инфляции - ценовые шоки по базовым потребительским продуктам в прошлом. Пузыри будут надуваться лишь в отраслях высоких технологий.

Зображення

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... ium-europe

Собственно, предпосылки к этому уже 10 лет как формировались. Посмотри, кто в ТОПе и по капитализации, и по резервам денежных средств - технологические компании. Причем только они - это т.н. инновационная сверхприбыль. Сырьевики и FMCG позорно выбыли из этого уважаемого списка и вряд ли когда-либо туда вернутся... На простых продуктах и услугах ценник уже не влепишь и состояния уже сделаешь - долгосрочные дефициты навсегда преодолены...

Так и было. И перестало :)
Следующая десятилетка будет десятилетием коммодити и развивающихся рынков (Украина, не про#%спи!). Почему?
- Конец глобализации, тренд развернулся. США начинают вытягивать производства из Китая либо домой, либо в Индо-Азию за исключением Китая. А что нужно чтобы понастроить заводов, инфраструктуры и т.д. (неважно у себя дОма или нет)? Правильный ответ - нефть, сталь, дерево, зерно (рабочих же надо кормить). Коммодити!
- Интернеты и технологии упёрлись в очередной горб S-кривой. Прошлые пару десятилетий были за развитием интернета в основном (сам интернет + доступ к нему т.е. компы, смартфоны, спутники и т.д.). Тут типа еще есть AI но несмотря на то что технология действительно перспективная она похоже тоже упёрлась в тот же горб S-кривой. Комантарий оффтоп - машины не начнут ездить полностью сами еще лет 5 или 10, до очередного прорыва в технологиях машинного обучения. Доказательство? Ни Тесла, ни Гугл (weymo) не только не смогли добиться этой цели за 5 лет ежедневной работы, а более того, не видят путей выхода из текущего тупика. Нужен другой подход к этой проблеме.

так что профиты в технологиях будут падать, а в комодити расти. Ничто не вечно под луной но всё циклично
koder
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:23

Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.

Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.

Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:30

  andrein написав:Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.

Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.

Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.

15% только на одни проценты. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:39

  Zebra написав:
  andrein написав:Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.

Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.

Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.

15% только на одни проценты. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.

А как их послать, если они и есть власть ? :)
andrein
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Запоріжжя 28/28.10
гуляйполе
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