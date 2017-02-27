zРадио написав:

change_pm написав: zРадио написав: Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че?



Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...



Где "обізцінення" доллара? В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит? Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году.Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...Где "обізцінення" доллара?В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?

Через плечо!



Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...



Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...



Ось, наприклад:

- Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП?

- Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі?

- Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи?

- Які думки стососно виходів з цієї кризи?



Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!



Саундз гуд Через плечо!Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...Ось, наприклад:- Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП?- Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі?- Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи?- Які думки стососно виходів з цієї кризи?Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!Саундз гуд

Оставил в воскресенье без ответа - уж извини, слишком нескромной была просьба (ни много ни мало, написать научную работу).На это я пойтить не готов (с) Но будем есть слона по частям - поставим точку в вопросе долларовой инфляции.Задумайся, что служило ключевой ее причиной... Ответ - удорожание сырья! Я неспроста акцентировал на том, что коммоды так и не восстановились после кризиса 2008-2009 гг, хотя долларовой массы стало много больше. Ликвидность абсорбируют технологии, и только они. Золото растет по другой причине, о которой я тоже говорил еще в апреле 2019-го - Базель-3, позволяющий 100%-ную эмиссию фиатных денег под наличествующий резерв монетарного золота (до марта 2019-го - лишь 50-ную). А больше, собственно, ничего и не растет.Блумберг вообще громко называет нынешнюю депрессию концом эры коммодов. Сегодня их относительная ценность - в нижней точке за более, чем 50 лет. Именно поэтому ФРС меняет подходы к таргетированию инфляции - ценовые шоки по базовым потребительским продуктам в прошлом. Пузыри будут надуваться лишь в отраслях высоких технологий.Собственно, предпосылки к этому уже 10 лет как формировались. Посмотри, кто в ТОПе и по капитализации, и по резервам денежных средств - технологические компании. Причем только они - это т.н. инновационная сверхприбыль. Сырьевики и FMCG позорно выбыли из этого уважаемого списка и вряд ли когда-либо туда вернутся... На простых продуктах и услугах ценник уже не влепишь и состояния уже сделаешь - долгосрочные дефициты навсегда преодолены...