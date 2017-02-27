VALONI написав:Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.
На МБ аккурат в середине обеда, 13-30, кто-то с продажей выходил и цена корректировалась к 28,08, но сейчас снова поднялась до 28.10. До 28.30 могут и не дотянуть. На недельном графике RSI почти 69, то есть у верхней границы. Именно с этого уровня 20 июля началась коррекция. На дневном графике RSI 75, то есть гривна в зоне перепроданности.
zРадио написав:Точно то же самое, буквально в тех же словах, говорили и в 2009-м году. И че?
Коммоды даже 12 лет спустя намного дешевле, чем были в 2008-м. Золото ушло в длительную коррекцию уже спустя 2 года от начала роста. 99% фиатных валют утратили к доллару, а не приобрели. Недвижимость восстанавливалась 8 лет (!!!), а кое-где, как, например, в Украине, РФ, Италии и Испании так и не восстановилась...
Где "обізцінення" доллара? В эти сказки Хазиных-Глазьевых еще кто-то верит?
Через плечо!
Це багато американців таке говорить...Рей Даліо фор игзампл. Метью Маккол... і так далі...
Взагалі, треба порівнювати яблука з яблуками...
Ось, наприклад: - Який борг США і Ойропи в 2009 і 2020 роках? Скільки % ВВП? - Що було зі ставками в 2009 (і 5 років до того) і в 2020 роках (і 5 років до того) в США і Йоропі? - Чи досягли ми дна економічного падіння від коронокризи? - Які думки стососно виходів з цієї кризи?
Давай так, ти ж любиш дані і таблиці, подивись, порівняй, проаналізуй і прийди до товариства зі своїми роздумами про долю бакса, ойро, золота і % ставками на 5 років наперед?!
Саундз гуд
Оставил в воскресенье без ответа - уж извини, слишком нескромной была просьба (ни много ни мало, написать научную работу ).
На это я пойтить не готов (с) Но будем есть слона по частям - поставим точку в вопросе долларовой инфляции.
Задумайся, что служило ключевой ее причиной... Ответ - удорожание сырья! Я неспроста акцентировал на том, что коммоды так и не восстановились после кризиса 2008-2009 гг, хотя долларовой массы стало много больше. Ликвидность абсорбируют технологии, и только они. Золото растет по другой причине, о которой я тоже говорил еще в апреле 2019-го - Базель-3, позволяющий 100%-ную эмиссию фиатных денег под наличествующий резерв монетарного золота (до марта 2019-го - лишь 50-ную). А больше, собственно, ничего и не растет.
Блумберг вообще громко называет нынешнюю депрессию концом эры коммодов. Сегодня их относительная ценность - в нижней точке за более, чем 50 лет. Именно поэтому ФРС меняет подходы к таргетированию инфляции - ценовые шоки по базовым потребительским продуктам в прошлом. Пузыри будут надуваться лишь в отраслях высоких технологий.
Собственно, предпосылки к этому уже 10 лет как формировались. Посмотри, кто в ТОПе и по капитализации, и по резервам денежных средств - технологические компании. Причем только они - это т.н. инновационная сверхприбыль. Сырьевики и FMCG позорно выбыли из этого уважаемого списка и вряд ли когда-либо туда вернутся... На простых продуктах и услугах ценник уже не влепишь и состояния уже сделаешь - долгосрочные дефициты навсегда преодолены...
Так и было. И перестало Следующая десятилетка будет десятилетием коммодити и развивающихся рынков (Украина, не про#%спи!). Почему? - Конец глобализации, тренд развернулся. США начинают вытягивать производства из Китая либо домой, либо в Индо-Азию за исключением Китая. А что нужно чтобы понастроить заводов, инфраструктуры и т.д. (неважно у себя дОма или нет)? Правильный ответ - нефть, сталь, дерево, зерно (рабочих же надо кормить). Коммодити! - Интернеты и технологии упёрлись в очередной горб S-кривой. Прошлые пару десятилетий были за развитием интернета в основном (сам интернет + доступ к нему т.е. компы, смартфоны, спутники и т.д.). Тут типа еще есть AI но несмотря на то что технология действительно перспективная она похоже тоже упёрлась в тот же горб S-кривой. Комантарий оффтоп - машины не начнут ездить полностью сами еще лет 5 или 10, до очередного прорыва в технологиях машинного обучения. Доказательство? Ни Тесла, ни Гугл (weymo) не только не смогли добиться этой цели за 5 лет ежедневной работы, а более того, не видят путей выхода из текущего тупика. Нужен другой подход к этой проблеме.
так что профиты в технологиях будут падать, а в комодити расти. Ничто не вечно под луной но всё циклично
andrein написав:Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.
Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.
Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.
15% только на одни проценты. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.
andrein написав:Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.
Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.
Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.
15% только на одни проценты. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.